Азербайджанский военнослужащий успешно окончил курс регионального сотрудничества Колледжа обороны НАТО

24 апреля нынешнего года состоялся очередной выпуск Колледжа обороны НАТО, расположенного в столице Италии - Риме.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, военнослужащий Азербайджанской армии, полковник-лейтенант Эльнур Худейнатов успешно окончил 33-й курс регионального сотрудничества NRCC Колледжа обороны НАТО (NATO Regional Cooperation Course).

Отметим, что Министерство обороны Азербайджанской Республики на протяжении многих лет сотрудничает с Колледжем обороны НАТО. Участие наших военнослужащих в этих курсах является ярким свидетельством партнерства между Азербайджаном и НАТО. Азербайджанские офицеры, окончившие этот колледж, достойно несут службу в рядах Вооруженных сил Азербайджана.