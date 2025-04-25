Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы военного сотрудничества

В Баку состоялась рабочая встреча между делегациями министерств обороны Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства обороны АР, на мероприятии, проведенном в соответствии с подписанным на текущий год планом двустороннего военного сотрудничества, Управлением военной стратегии и оборонного планирования Министерства обороны гостям был представлен обширный брифинг о проделанной в Азербайджанской Армии работе в области оборонного планирования и управления проектами, реализуемыми в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.