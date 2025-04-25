В Молдове задержали азербайджанца, объявленного Россией в международный розыск

На контрольно-пропуском пункте в Атаках задержали 43-летнего гражданина Азербайджана, находящегося в международном розыске, когда он пытался пересечь границу с Украиной. Мужчину разыскивали по линии Интерпола по запросу России за причастность к убийству и торговле оружием, сообщают молдавские СМИ со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции.

По имеющейся информации, в феврале 2021 года он участвовал в вооружённой стычке между двумя криминальными группировками в кафе в городе Шлиссельбург Ленинградской области РФ. Конфликт сопровождался перестрелкой из автоматов и пистолетов и возник из-за спора о разделении сфер влияния между этническими группами кавказского происхождения в России.

Задержание провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Национального инспектората расследований при поддержке спецназа «Fulger» и пограничной полиции.

Сейчас задержанный находится в изоляторе. В отношении него начата процедура экстрадиции.