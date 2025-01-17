Глобальная популярность мугама «Баяты-Шираз»: От города Шуша до фестиваля Coachella - ВИДЕО

Мугам - это музыкальная ДНК Азербайджана, закодированная в звуках тарa, кеманчи и голоса ханенде, передающаяся из поколения в поколение, соединяя прошлое и настоящее, звуча то в сложных дестгяхах, то в сольных импровизациях.

Азербайджанские музыканты, будь то трио с певцом, аккомпанирующим себе на дафе, или инструментальные виртуозы, сохраняют и развивают этот уникальный музыкальный язык, делающий мугам неотъемлемой частью национальной идентичности.

В 2008 году ЮНЕСКО включила азербайджанский мугам в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, что подчеркивает его значимость и масштабность как культурного феномена. Но несмотря на глубокие корни мугама в азербайджанской культуре, многие иностранцы долгое время не были знакомы с этим музыкальным жанром. Однако благодаря усилиям азербайджанских музыкантов, таких как народный артист Азербайджана Алим Гасымов, и их выступлениям на международной арене, мугам начал привлекать внимание зарубежной аудитории. К примеру, всемирно известная исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен, лауреат множества премий Бьорк в интервью Guardian заявила, что именно А.Гасымов является ее самым любимым исполнителем.

В последние годы мугам стал проникать в поп-культуру, способствуя его популяризации за пределами Азербайджана. Об этом свидетельствуют различные международные проекты и сотрудничества, в которых элементы мугама интегрируются в современные музыкальные жанры. В данной статье мы рассмотрим, как мугам «Баяты-Шираз» превратился в международный хит, и какие факторы способствовали его глобальной популярности.

В мае 2021 года в культурной столице Азербайджана, городе Шуша, состоялось знаковое событие - музыкальный фестиваль «Хары-бюльбюль». Этот фестиваль стал не просто торжеством искусства, но и глубоко символичным моментом в новейшей истории Азербайджана. Впервые после освобождения города от армянской оккупации на его древних улицах и величественных холмах вновь зазвучал азербайджанский мугам — музыкальная душа народа, его культурная ДНК, соединяющая прошлое с настоящим.

Прошедший при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева фестиваль собрал на Джидыр дюзю мастеров и ценителей национальной музыки. Открытие стало по-настоящему трогательным - первым на сцену вышел юный ханенде Кянан Байрамлы, чье исполнение мугама «Баяты-Шираз» наполнило воздух тонкой меланхолией и глубиной, затронувшей сердца всех присутствующих. Этот момент был больше, чем просто музыкальным выступлением - он стал символом возрождения, напоминанием о том, что мугам, звучавший в Шуше веками, вернулся домой.

Исполнение Кянана Байрамлы не осталось незамеченным за пределами Азербайджана. Один из ведущих турецких диджеев, Махмут Орхан, вдохновившись его проникновенным исполнением «Баяты-Шираз», использовал этот мугам в создании своего трека. Композиция быстро обрела популярность, став международным хитом и прозвучав на крупнейших мировых площадках и лучших клубах, в которых выступал М.Орхан.

Особенно знаковым стало выступление Махмута Орхана с этим треком на фестивале Coachella - одном из самых влиятельных музыкальных событий мира. Это не просто успех одного произведения, а важный шаг в популяризации азербайджанского мугама среди глобальной аудитории. Миллионы слушателей по всему миру впервые прикоснулись к этому уникальному музыкальному жанру, который раньше был известен в основном в пределах Востока.

Помимо крупных фестивальных сцен, трек приобрел огромную популярность в TikTok, став абсолютным хитом. Тысячи пользователей создавали видео под эту мелодию, тем самым привлекая еще больше внимания к азербайджанскому мугаму. Таким образом, древнее музыкальное наследие Азербайджана нашло новый путь к сердцам миллионов людей, доказывая, что мугам способен органично вписываться даже в современную поп-культуру.

В конце декабря 2024 года азербайджанский мугам вновь заявил о себе на мировой музыкальной арене. Всемирно известный турецкий музыкальный продюсер и диджей Бурак Йетер представил свой новый трек «Bayatı Şiraz», в котором звучит голос юного ханенде Кянана Байрамлы.

Проект был реализован при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, что подчеркивает его значимость в рамках культурного продвижения Азербайджана. Идея создания трека родилась во время «Творческой недели» в Баку, проведенной в рамках проекта «Sound of Land» - напомним, что это событие собрало музыкантов, продюсеров и исполнителей, вдохновленных звучанием традиционной азербайджанской музыки в современном прочтении.

Новый трек, созданный в жанре электронной музыки, уже представлен широкой аудитории на всех цифровых платформах, его дистрибуцией занимается Yaradıcı Studio. Этот проект продолжает успешную интеграцию мугама в мировую музыкальную индустрию, открывая его для новой аудитории и доказывая, что музыкальное наследие Азербайджана может звучать актуально в самых современных аранжировках.

Учитывая все вышесказанное, стоит отметить и тот факт, что популярный казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) также обратился к музыкальному наследию Азербайджана в своем творчестве. В одном из треков его альбома «Desert eagle» - песне «Лиловая» - он использовал мугамный лад «Баяты-Шираз», один из семи основных ладов азербайджанской музыки, придавший ставшей хитом композиции особую глубину и эмоциональность. Как видите, азербайджанский мугам продолжает находить отклик у современных исполнителей, вне зависимости от жанра, и занимает всё более значимое место в глобальной музыкальной культуре, демонстрируя свою универсальность и актуальность в самых различных контекстах.

Особо подчеркнем, что влияние азербайджанского мугама на мировую музыкальную сцену стало важным шагом в его глобальной популяризации. Переосмысленные и адаптированные для современных музыкальных трендов традиционные мелодии как никогда актуальны и привлекают внимание новых поколений. Благодаря участию таких известных музыкантов, как Махмут Орхан, Бурак Йетер и Jah Khalib, мугам выходит за пределы своей родины и становится важным культурным мостом, который связывает разные музыкальные стили и аудитории, продвигая и активно пропагандируя богатое наследие Азербайджана на мировой арене, что не может не радовать.

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Автор: Феликс Вишневецкий

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Пропаганда истории государственности, национальных традиций, науки и культуры Азербайджана».