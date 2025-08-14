«Я считаю, что виноват врач»: муж скончавшейся роженицы рассказал о трагедии - ВИДЕО

Жительница села Хурай Ясямен Оспатова была доставлена в Центральную районную больницу города Гусар для рождения второго ребёнка.

После родов она скончалась.

Ее супруг, Закир Оспатов, утверждает, что инцидент произошел из-за халатности врача.

«Операция длилась долго. Когда я спросил о причине, мне сказали, что операция была тяжёлой. Затем мою жену перевели в реанимацию. Утром мне позвонили, срочно вызвали в больницу и сообщили, что жена скончалась. Я считаю, что виноват врач. Когда рождался наш первый ребёнок, с моей женой также случился подобный инцидент», - добавил он.

Подробности смотрите в сюжете Baku TV.

Читайте по теме

Молодая мать скончалась после родов: детали трагедии в Гусаре - ОБНОВЛЕНО