 В отношении Айтен Сафаровой возбуждено уголовное дело - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

В отношении Айтен Сафаровой возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:10 - Сегодня
В отношении Айтен Сафаровой возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

В отношении ведущей телеканала Xəzər Айтен Сафаровой возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в апреле 2024 года - ведётся расследование.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Gununsesi.info.

Напомним, что в апреле прошлого года в Хатаинском районе столкнулись автомобили «Hyundai Accent», которым управляла ведущая, и «Hyundai IX-35» - в результате аварии погиб молодой человек по имени Айхан Алиев. Отмечается, что после проведения экспертизы и почти годового расследования было установлено, что в произошедшем ДТП виновны как водитель «Hyundai IX-35» Исмаил Мамедов, так и Айтен Сафарова.

19-летний И.Мамедов при повороте с проспекта 8 Ноября на улицу Садыхджана нарушил правила дорожного движения, он повернул со второго ряда и проехал на красный свет.

Что касается А.Сафаровой, экспертиза установила, что в её действиях также имелось нарушение пункта 1 части 2 статьи 50 закона «О дорожном движении» - телеведущая превысила скорость. Подчеркивается, что, по мнению эксперта, существует причинно-следственная связь между её нарушением и произошедшим событием и, если бы она соблюдала этот пункт закона, у неё была бы техническая возможность предотвратить аварию. Кроме того, А.Сафарова управляла автомобилем без водительских прав - на момент происшествия срок действия её водительского удостоверения истёк.

По итогам расследования водителю «Hyundai IX-35» было предъявлено обвинение по статье 263.2 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Отметим, что семья погибшего в ДТП Айхана Алиева, который находился в автомобиле в момент происшествия, не заявляла жалобу. По приговору суда И.Мамедову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего типа.

В отношении Айтен Сафаровой также возбуждено уголовное дело по статье 263-1.3 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Читайте по теме:

Распространились кадры ДТП с участием телеведущей Айтен Сафаровой – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Айтен Сафарова впервые о смертельном ДТП: «С семьей умершего Айхана мы стали друзьями…» - ВИДЕО

Погибший в аварии с участием Айтен Сафаровой юноша был студентом - ФОТО

Поделиться:
1511

Актуально

Xроника

Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с нормализацией отношений между ...

Xроника

Хиджран Гусейнова награждена орденом «За службу Отечеству»

Xроника

На ремонт дорог в Лянкяране выделено 1,5 млн манатов - Распоряжение

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Lifestyle

В России отменена серия концертов Navai

В отношении Айтен Сафаровой возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

Джиган с детьми знакомится с Баку: От Ичеришехер до Малой Венеции - ФОТО - ВИДЕО

Ройа понесла тяжелую утрату – ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Умерла американская актриса Келли Мак

Рэпер Джиган отдыхает в Баку вместе с детьми - ВИДЕО

Брэд Питт понес тяжелую утрату - ФОТО

Вагиф Мустафаев снимает в Кяльбаджаре фильм о Молле Насреддине – ФОТО

Последние новости

Внесены изменения в состав Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха - Распоряжение

Сегодня, 13:30

Хиджран Гусейнова награждена орденом «За службу Отечеству»

Сегодня, 13:25

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 9%

Сегодня, 13:10

Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 13:05

На ремонт дорог в Лянкяране выделено 1,5 млн манатов - Распоряжение

Сегодня, 13:00

В России отменена серия концертов Navai

Сегодня, 12:55

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 12:45

Пашинян снова уходит в отпуск

Сегодня, 12:36

В Сумгайыте найден артиллерийский снаряд - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

В Хачмазе задержали воров, обчистивших машину - ВИДЕО

Сегодня, 12:23

В отношении Айтен Сафаровой возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

Сегодня, 12:10

От парафирования конфликта - к парафированию мира: как страна, выигравшая войну, сумела выиграть и мир

Сегодня, 11:50

В Армении стартуют армяно-американские военные учения

Сегодня, 11:38

Генпрокуратура Армении требует от Кочаряна и других бывших чиновников $1,7 млн

Сегодня, 11:20

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 11:10

В Баку за автохулиганство арестована мотоциклистка - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Пезешкиан поручил снять запрет на тюркские имена для детей в Иране

Сегодня, 10:50

Трамп: Ильхам Алиев и Никол Пашинян теперь мои хорошие друзья - ФОТО

Сегодня, 10:47

Пашинян определился с новым списком руководящего состава своей партии

Сегодня, 10:45

МВД усиливает меры против нарушителей ПДД среди водителей двухколёсного транспорта - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:40
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30