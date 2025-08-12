В отношении Айтен Сафаровой возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

В отношении ведущей телеканала Xəzər Айтен Сафаровой возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в апреле 2024 года - ведётся расследование.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Gununsesi.info.

Напомним, что в апреле прошлого года в Хатаинском районе столкнулись автомобили «Hyundai Accent», которым управляла ведущая, и «Hyundai IX-35» - в результате аварии погиб молодой человек по имени Айхан Алиев. Отмечается, что после проведения экспертизы и почти годового расследования было установлено, что в произошедшем ДТП виновны как водитель «Hyundai IX-35» Исмаил Мамедов, так и Айтен Сафарова.

19-летний И.Мамедов при повороте с проспекта 8 Ноября на улицу Садыхджана нарушил правила дорожного движения, он повернул со второго ряда и проехал на красный свет.

Что касается А.Сафаровой, экспертиза установила, что в её действиях также имелось нарушение пункта 1 части 2 статьи 50 закона «О дорожном движении» - телеведущая превысила скорость. Подчеркивается, что, по мнению эксперта, существует причинно-следственная связь между её нарушением и произошедшим событием и, если бы она соблюдала этот пункт закона, у неё была бы техническая возможность предотвратить аварию. Кроме того, А.Сафарова управляла автомобилем без водительских прав - на момент происшествия срок действия её водительского удостоверения истёк.

По итогам расследования водителю «Hyundai IX-35» было предъявлено обвинение по статье 263.2 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Отметим, что семья погибшего в ДТП Айхана Алиева, который находился в автомобиле в момент происшествия, не заявляла жалобу. По приговору суда И.Мамедову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего типа.

В отношении Айтен Сафаровой также возбуждено уголовное дело по статье 263-1.3 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

