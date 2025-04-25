В Ахмедли обрушилась дорога - ВИДЕО

Улица Шахина Самедова в поселке Ахмедли Хатаинского района столицы оказалась в центре коммунальной аварии.

По словам местных жителей, несколько дней назад произошло обрушение дорожного полотна в результате прорыва канализационной линии, пролегающей под улицей. Образовавшийся провал создал угрозу для пешеходов и водителей.

Обеспокоенные граждане обратились в Объединённую службу водоснабжения крупных городов. Специалисты организации оперативно прибыли на место происшествия, привезя необходимые материалы для проведения ремонтных работ.

В ответ на запрос Xəzər Xəbər представители Бакинского управления водоканала подтвердили факт проседания грунта на указанной территории. В настоящее время коммунальные службы ведут восстановление повреждённого коллектора.

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