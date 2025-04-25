На пути к новому миропорядку: в поиске порядка в турбулентном мире

Ибрагим Мамедов

Доктор философии по истории

Логика внутри кажущегося хаоса

Хаотичное, то есть нерегулируемое и беспорядочное на первый взгляд движение молекул на самом деле подчиняется скрытым от нас законам физики. К примеру, оно зависит от температуры, плотности молекул, агрегатного состояния веществ (газ, жидкость, твердое тело) и т. д.

Повышение температуры увеличивает скорость движения молекул, а понижение – уменьшает. При нулевой температуре движение прекращается. Кинетическая энергия (энергия движения) молекул прямо пропорциональна температуре.

Текущая ситуация в государствах схожа: экономическая и политическая мощь, то есть температура, отдельно взятых государств растет, что приводит к расширению рядов независимых государств и центров силы. С ростом температуры, то есть силы, ускоряется и амплитуда колебаний. В мире возникает хаос. И хотя предсказать хаотические движения молекул – молекул охваченного хаосом и штормом мира - задача трудная, это необходимо и, к счастью, возможно.

Время проницательной политики

Поиск логики в хаосе подобен выявлению скрытого порядка во время шторма. Он требует терпения, гибкости и способности видеть то, что скрыто от глаз, политиков, обладающих даром предвидения. Проницательность, то есть сильная интуиция, вкупе с информированностью и теоретическими знаниями, — это способность проникать в суть событий на уровне шестого чувства.

Увидеть необходимость в случайности

Увидеть логику в хаосе, скрытые связи, взаимозависимость в несвязанных друг с другом на первый взгляд независимых процессах, раскрыть связанность побочных процессов с основным процессом, выявить «необходимость» в последовательности «случайностей», спрогнозировать на их основе события и терпеливо применять научно обоснованный политический курс, формируя национальную политику, – это потребность времени.

Главные темы сегодняшних интеллектуальных поисков политиков таковы:

- Найти логику и закономерность в хаосе;

- Спрогнозировать дальнейший ход событий;

- Формировать национальную политику в соответствии с прогнозами.

Однако это далеко не легкая задача. Уловить логику, закономерность и ключевые процессы внутри глобального политического, экономического хаоса и хаоса в вопросах безопасности требует огромного политического опыта, глубокого интеллекта, знаний истории, наблюдательных способностей и обладания детальной информацией о сути повседневных процессов.

Аналогия: Метод поиска порядка в хаосе

Освальд Шпенглер: «Средством для понимания мертвых форм (т. е. физики) служит математический закон. Средством для уразумения живых форм (т. е. общества) – аналогия».

Изучение повторявшихся в предыдущие периоды событий, тенденций или циклов - один из наиболее эффективных методов поиска порядка в хаосе и прогнозирования. Даже в самых запутанных политических процессах необходимо видеть шаблоны, наблюдаемые в истории, анализировать их и сравнивать с сегодняшним контекстом. Ключ к пониманию хаоса мы сможем найти именно через изучение шаблонов и повторяющихся процессов. Исторический опыт является незаменимым фактором в выяснении причин противоречий и напряженности между странами. Изучение противоречий раскрывает логику. Освальд Шпенглер в книге «Закат Европы» писал: «Средством для понимания мертвых форм (т. е. физики) служит математический закон. Средством для уразумения живых форм (т. е. общества) – аналогия».

Хаос рождается из сложности, сложность и хаос неразделимы. Поэтому для понимания хаоса важно разбить ситуацию на более мелкие и управляемые части, а затем по отдельности понять и решить их. Это помогает изучить каждый элемент по отдельности и, осмыслив его, вернуть в общий контекст.

Хаосу свойственна неопределенность. Поэтому решения могут быть не традиционными, а импровизированными, нестандартными (К примеру, в 2020 году никто не ожидал, что Азербайджан даст столь широкомасштабный ответ на очередную провокацию Армении и начнется война. Жесткое контрдавление Азербайджана в ответ на антиазербайджанскую политику Франции, давление ПАСЕ и ЕП также было нестандартной реакцией, которая себя оправдала).

Сочетание терпения и гибкости во времена хаоса – самая верная форма действий. Основная цель гибкости – адаптироваться к стремительно меняющимся условиям и принимать решения с учетом новых условий.

Азербайджан и поиск попутного ветра во время шторма

Способность Азербайджана решать такие проблемы, как 200-летняя армянская экспансия, Средний коридор, коридор Север-Юг, максимальная интервенция на газовом рынке Европы, военно-политический союз с Турцией, объединение тюркских государств в единой организации на фоне такого мирового хаоса являются примерами умения Президента Ильхама Алиева определять закономерность и логику хаотичных действий, найти попутный ветер во время шторма, увидеть «необходимость в случайности» и, используя попутный ветер, вывести корабль под названием Азербайджан из шторма не только невредимым, но и еще более сильным.

Как Азербайджан находит порядок в хаосе: талант смотреть вперед и видеть будущее

Уловить логику и порядок в хаосе - важнейший вопрос глобального перехода. Если удалось поймать попутный ветер, то остальное – всего лишь технические маневры.

Во время своего визита в Азербайджан в 2022 году Президент Сербии Александар Вучич в Баку высказал мнение, которое президенты обычно не озвучивают публично в адрес своих коллег. Говоря о Президенте Ильхаме Алиеве, А.Вучич прокомментировал его талант смотреть вперед и видеть будущее следующим образом: «...Я благодарен ему за его знания и за многие вопросы, связанные с будущим, которые узнал от него. Потому что, я могу более реалистично и более серьезно видеть, что нас ждет в будущем». Президент Сербии признал, что в эпоху уже начавшегося хаоса политикам необходим именно этот «талант смотреть вперед», и заявил, что Президент Азербайджана умеет просчитывать будущее.

В январе 2024 года, за 10 месяцев до президентских выборов в США, Президент Ильхам Алиев в очень сложной и полной неопределенности ситуации выразил политическую поддержку Д.Трампу, подвергнув критике действующего президента Дж. Байдена и его команду. Это был не просто научный и политический расчет, но и политический курс, который уже начал применяться на практике с момента сделанного заявления.

Это было началом проведения рискованного, а также требующего политической воли политического курса, повлиявшего на отношения Азербайджана с действовавшей администрацией США и Демократической партией в целом. Он был просчитан, спрогнозирован, выбран и начал проводиться. Конечно же, было просчитано также возможное давление, которое будет оказываться в течение предстоящего года, и мобилизованы силы сопротивления.

Как и ожидалось, из-за поддержки Д.Трампа демократы приступили к открытому давлению. В апреле 2024 года под руководством Э.Блинкена ЕС, США и Армения провели саммит в Брюсселе, на котором пообещали военную поддержку Иревану. А в январе 2025 года, всего за несколько дней до передачи власти, они подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией. Все это было давлением на Президента Азербайджана за его поддержку Д.Трампа. Однако это была политика, не совпадавшая с интересами США. Сейчас Азербайджан пожинает плоды заявления Президента Ильхама Алиева, сделанного в январе 2024 года, и его преодоления последующего давления. В письме, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву 10 апреля, Д.Трамп заявил, что он «с нетерпением ждет совместной работы» с ним, подчеркнул, что «Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана», и выразил надежду на то, что в ближайшие годы будут сделаны шаги навстречу великим свершениям.

Это – плод политики, полученный спустя год и три месяца в результате правильного расчета и точного прогнозирования. Этот верный прогноз в самый запутанный, противоречивый и опасный период мировой истории за последние 100 лет позволил открыть новую политическую страницу в отношениях с Америкой, послужил безопасности нашей страны.

10 апреля 2025 года Президент Ильхам Алиев, основываясь на опыте, информированности и логике, озвучил реалистичный прогноз относительно другого процесса в мировой повестке дня - украинско-российской войны: «Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией. Россия объявила оккупированные территории частью России. Как они могут отступиться от этого? Украина, как и весь мир, считает эти оккупированные территории частью Украины, Азербайджан также считает их частью Украины. Как они могут пожертвовать и сказать: нет, это не часть Украины? Ну, если это произойдет, то это значит, что я чего-то не понимаю в международной политике. К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции».

Это - прогноз, который повлияет на решения и практические политические ходы. Расчеты и прогнозы относительно того, сколько продлится война и каков будет ее исход, влияют и на будущие политические планы. Этот реалистичный взгляд на ситуацию уже имел резонанс на международном уровне, в Украине.

Деятельность официально упраздненной организации USAID, работа которой подверглась критике Президентом Д.Трампом в 2025 году, в Азербайджане стала объектом жесткой критики еще в 2023 году. Президент Ильхам Алиев высказал свое мнение Э.Блинкену относительно угрозы, которую эта организация представляет для безопасности Азербайджана, и открыто заявил, что USAID не место в Азербайджане. Спустя два года USAID было полностью упразднено.

Политика ПАСЕ по оказанию давления на Азербайджан стала результатом неверного политического расчета со стороны Франции. Однако то, что Азербайджан покинул ассамблею и не вернулся, а также ответное давление было точным расчетом и проявлением политической смелости, и оно дало ожидаемый результат. Генеральный секретарь Совета Европы во время своего визита в Азербайджан для участия в СОР29 попросил Президента Ильхама Алиева не выходить из организации полностью. Причина в том, что геополитическое положение и статус Европы изменились и ослабли. Теперь Европа больше не в состоянии наказывать какое-либо государство изоляцией. Напротив, Европа еще больше нуждается в Турции и Азербайджане. В Брюсселе и Страсбурге такой расклад просчитать не смогли, а в Баку его точно просчитали и спрогнозировали.

Точный прогноз политического курса Азербайджана во время хаоса наблюдался и в напряженный политический период, последовавший за глобальным экономическим кризисом 2008-2010 годов.

После глобального экономического кризиса 2008–2010 годов существующая система глобальной безопасности ослабла, ускорился переход к многополярности. Затем, в 2014 году, с процессами вокруг Крыма, формирование эры многополярности перешло из экономической стадии в военно-политическую. Предвидение наступления новой эры и логики основных процессов привело к прогнозированию будущего и применению политической концепции в соответствии с новой ситуацией.

На этом новом этапе укрепление безопасности на региональном уровне было принято в качестве основной стратегической линии защиты от глобального хаоса.

В последние годы вновь наблюдается стремительное вооружение стран. По последним данным, военные расходы в мире в 2024 году достигли 2,4 трлн долларов. Согласно новому плану, принятому ЕС, на вооружения предполагается выделить 800 млрд евро. В условиях столь стремительного вооружения военная, политическая и экономическая безопасность всех стран напрямую зависит от отношений с соседями. Без участия соседних стран очень сложно напрямую нанести удар по национальной безопасности какой-либо страны.

Региональная политика – основа безопасности

В результате усиления конкуренции между сверхдержавами после мирового экономического кризиса 2008-2015 годов глобализация в сферах безопасности, торговли и политических отношений отошла на второй план, а тенденции регионализации начали набирать обороты. Расширился процесс формирования региональных торговых союзов и общих региональных рынков.

Президент Ильхам Алиев, незамедлительно применив последствия этой тенденции в интересах Азербайджана, углубил региональные связи и обеспечил конструктивную позицию региональных факторов в урегулировании многих проблем, включая карабахский вопрос и статус Каспийского моря.

Подписание в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря вывело региональное сотрудничество на новый уровень.

Уже в начале сентября того же года в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Сочи между двумя странами было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, экономики, спорта, туризма и других областях. В конце сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с визитом в Баку, где прошел IX Азербайджано-российский межрегиональный форум.

Благодаря точным расчетам и прогнозированию Азербайджан мудро вынес вопросы безопасности на региональный уровень, тогда как Армения ошибочно попыталась перевести их в глобальную плоскость и вовлечь внешние силы. В результате в ходе 44-дневной войны дипломатическое преимущество Азербайджана на региональном уровне принесло стране успех.

10 апреля 2025 года на фоне новой волны тарифных войн, конфликта между Украиной и Россией, конец которому не предвидится, и противостояния между Израилем и ХАМАС Президент Азербайджана озвучил политические принципы по стратегическим направлениям.

Учитывая разнообразие сил, влияющих на глобальный хаос, многочисленность центров силы, Президент Ильхам Алиев отдает предпочтение многоуровневой и многовекторной политике. Тот факт, что хаос пока что пребывает в фазе неопределенности, делает этот политический принцип безальтернативным. Более того, это же лежит и в основе внешней политики, которую Азербайджан проводит на протяжении многих лет.

Второй важный принцип заключается в том, чтобы позиционировать страну не как пространство противоречий, а как пространство сотрудничества всех центров силы в условиях глобального противостояния, добиваясь того, чтобы все стороны были заинтересованы в сохранении безопасности, независимости и суверенитета Азербайджана.

Третий важный принцип – это мирное сосуществование с соседями и укрепление торгово-экономических связей. Такой подход обеспечивает кольцо безопасности вокруг страны в условиях глобального хаоса.

А теперь перейдем к деталям международной политики на новом этапе и систематизируем ее основные принципы.

Тезисы общей стратегии в эпоху хаоса

О том, что станет отправной точкой политики нового периода, Президент Азербайджана заявил в своем интервью в январе 2025 года: «Формируется новый миропорядок. Считаю, что мы находимся в начале этого процесса, возникает и будет возникать много пробелов. Созданная после Второй мировой войны система уже утратила свой потенциал. Об этом свидетельствуют происходящие во многих местах процессы, конфликты, войны и другие события… Потому что эта система уже истощилась».

В целом стратегия в эпоху хаоса представляет собой продвигаемую с более сильной позиции и более решительную версию политического курса, проводимого за последние 20 лет и укрепившегося после 44-дневной войны, с расширенным сотрудничеством и сферой влияния.

Цель данной политической стратегии — практически превратить Южный Кавказ в геостратегический центр, где задействованы интересы США, Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии, Китая и России. Это стратегия по объединению инвестиций стран Персидского залива с экономическим и энергетическим потенциалом Южного Кавказа и Центральной Азии и превращению Среднего коридора в транспортно-промышленный коридор. Статистика свидетельствует об успехе этой стратегии: так, в 2024 году объем грузоперевозок по транспортным коридорам составил 33 млн тонн, из которых 57 процентов пришлись на транзитные грузы.

Инвестиции, торговля и транспорт находятся в поиске безопасных коридоров в условиях глобального хаоса. Политический курс, проводимый Азербайджаном, направлен на то, чтобы обеспечить заинтересованность в этом коридоре всей Евразии. В своем выступлении на COP29 Президент Ильхам Алиев также озвучил основные тезисы международной политики. Базовый тезис выступления состоит в стремлении Азербайджана стать пространством для сотрудничества геополитических центров силы, представляющих самые разные полюса. Что касается деталей, то они таковы:

- Азербайджан обладает политическими, культурными, инфраструктурными и экономическими ресурсами для объединения мира и сотрудничества, предлагая выгодные транспортные коридоры;

- Мы намерены играть роль моста между Глобальным Севером и Глобальным Югом;

- Азербайджан рассматривает международное право как основу своей деятельности;

- Мы способны обеспечить правовую и военную безопасность, а также независимую деятельность экономических и транспортных коридоров в нашей географии.

Стратегия эпохи хаоса: превращение ОТГ в глобальный центр действий и «политика заполнения пустот»

Президент Ильхам Алиев считает, что в рамках нынешней глобальной обстановки усиливаются возможности для укрепления Организации тюркских государств (ОТГ), объединения усилий перед лицом угроз и превращения этой структуры в глобального актора. По его мнению, было бы целесообразным, воспользовавшись этой возможностью, выступить на международной арене с единых позиций. Президент Азербайджана предлагает более тесное сплочение вплоть до объединения военных сил с тем, чтобы:

- превратить ОТГ в глобальный центр международных действий;

- совместно заполнить глобальные геополитические пустоты;

- превратить ОТГ в центр принятия решений на значительной части Евразии.

Цифры подтверждают эффективность сотрудничества. В 2024 году товарооборот Азербайджана со странами-членами ОТГ составил 6 млрд 892,7 млн долларов США, или 14,5 процента от общего внешнеторгового оборота республики.

Как Азербайджан заполняет геополитические и экономические пустоты

Одной из закономерностей глобального хаоса является возникновение новых геополитических пустот, в которых возрастают проблемы в сферах безопасности, экономики и политики.

Китай оперативно заполняет пустоты, где ослаб экономический контроль США. Активизация КНР заметна, к примеру, в Латинской Америке, Африке и даже в регионе Персидского залива, где традиционно сильно американское влияние. Несколько лет назад на саммитах Китай – Персидский залив и Китай – Иран Пекин даже играл роль гаранта безопасности в этом напряженном регионе, представлял инициативы по урегулированию израильско-палестинского и российско-украинского конфликтов и давал понять сторонам, что он может выступить посредником.

В 2023 году Пекин добился успешных результатов в восстановлении разорванных в 2016 году дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

Стратегию заполнения пустот применяют и Турция с Азербайджаном. Совместные действия в Сирии, активизация сотрудничества в сфере оборонной промышленности с африканскими странами, в том числе с Сомали, и многое другое показывает, что Президент Азербайджана призывает ОТГ присоединиться к «стратегии заполнения пустот», порожденных эпохой глобального хаоса, и предпринимает в этом направлении практические шаги.

Борьба с колониализмом в Африке и принятие на себя организаторской миссии в этом деле, лидерство в Движении неприсоединения и участие в Организации исламского сотрудничества, с одной стороны, дали Азербайджану возможность заполнить геополитические пустоты, возникшие на африканском континенте, а с другой – наладить выгодные экономические связи с бывшими колониями – странами среднего масштаба, обладающими богатыми природными ресурсами. Например, Конго предложило Азербайджану вложить инвестиции в его плодородные пахотные земли и водный потенциал.

Кроме того, для энергетических компаний Азербайджана создаются условия для производства солнечной энергии в Конго. Наконец, среди документов, подписанных во время визита Президента Конго в Баку, есть и касающиеся сотрудничества в области нефтяной промышленности, в том числе модернизации и расширения деятельности нефтеперерабатывающего завода. Таким образом, в настоящее время Азербайджан начинает углубленное сотрудничество с Конго по трем основным компонентам глобальной экономической безопасности – производству продовольствия, производству возобновляемых источников энергии и производству нефтепродуктов. В отличие от колониальной политики Франции, «заполнение пустот» Президентом Ильхамом Алиевым основано на международном праве, равноправии и взаимной выгоде. В то же время это партнерство, усиливающее сопротивление народов колониализму.

В эпоху глобального хаоса «борьба с неоколониализмом и организация сопротивления» стали новым направлением внешней политики Азербайджана. Оказывается поддержка представителям политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях – Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа и Корсика.

На встрече с Президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Анталье Президент Ильхам Алиев обсудил с ним вопрос сотрудничества в трехстороннем формате Турция – Азербайджан – Сирия.

Приглашение Турецкой Республики Северного Кипра в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств также можно рассматривать как часть политики заполнения пустот или их применения.

Пустоты на энергетическом рынке Европы и Азербайджан

Азербайджан проявляет активность в заполнении пустот в энергетической безопасности Европы, в том числе на Балканах, и входит во все сегменты газоснабжения – вплоть до розничных продаж и распределения. Благодаря оперативному проникновению в пустоты на энергетическом рынке Европы Азербайджан смог вдвое увеличить свой экспорт и внедряется в глубинные слои сектора. В 2024 году Азербайджан экспортировал 24,4 млн тонн нефти и 25,5 млрд кубометров газа, причем значительная часть этих объемов была направлена на удовлетворение спроса европейских стран.

Обеспечение потребностей в транспортных коридорах

Возрастающая актуальность Среднего коридора и планы по его трансформации в промышленный коридор являются составной частью стратегии заполнения пустот, возникших на военно-политическом этапе глобального хаоса.

Основной принцип грузинской стратегии: неделимые интересы, неделимая безопасность

Часть выступления Президента Ильхама Алиева в Университете АДА касательно Грузии обозначила совершенно новую тенденцию на Южном Кавказе. Визиты премьер-министра и Президента Грузии в Азербайджан, ставшие их первыми зарубежными поездками после выборов, можно назвать практическим проявлением новых геополитических условий, сложившихся после 44-дневной войны, и субрегиональной политики в эпоху хаоса.

Защита Президентом Азербайджана Грузии перед давлением со стороны ЕС и обобщение его выступления показывают, что принцип, лежащий в основе нынешнего союзничества с соседней страной, таков: угроза Азербайджану – это угроза Грузии, угроза Грузии – это угроза Азербайджану! Это и есть подлинная концепция неделимых интересов и неделимой безопасности.

Стратегия по Южному Кавказу: интеграция и борьба с разделительными линиями

Стратегия по Южному Кавказу, конечно же, заключается в расширении отношений с Грузией.

- Неучастие в конфликтах, но наращивание обороноспособности;

- Углубление региональных союзнических отношений;

- Проведение интеграционной политики на Южном Кавказе, недопущение создания разделительных линий.

Стратегия по Южному Кавказу в нынешних условиях включает в себя повышение нашей оборонной мощи против ожидаемых угроз со стороны Армении, но также предложение невоенного для Армении и выигрышного для обеих сторон варианта.

Основные тезисы стратегии урегулирования отношений с Арменией

Отдельная обобщенная формула стратегии в отношении Армении такова: учитывать негативные тенденции в поведении Армении, быть готовым к угрозам, призывать к миру и не отступать от необходимых требований, двигаться вперед, подавая позитивные сигналы относительно перспектив, которые может открыть будущее сотрудничество. Признаки того, что со стороны Армении может исходить угроза, в первую очередь, следующие:

а) Армения вооружается;

б) не вносит изменений в свою конституцию;

в) не обращается вместе с Азербайджаном в ОБСЕ для роспуска МГ;

г) скрытая солидарность властей Армении с фашистской оппозицией вокруг реваншистских идей.

Наблюдательная миссия на границе, которую МГ и Франция всеми силами пытаются сохранить, увеличив ее численность, представляет собой механизм дипломатического и полувоенного вмешательства на Южном Кавказе.

Планы Европы превратить Армению в свой форпост параллельно с закупкой газа у Азербайджана, подписанием меморандума о зеленой энергии и желанием использовать транспортный коридор на первый взгляд могут показаться противоречивыми, однако вопрос очень прост: разделить Южный Кавказ и создать механизмы давления стран друг на друга. Это - применение тысячелетнего принципа «разделяй и властвуй». Азербайджан в ответ на это предлагает принцип «Давайте объединимся, будем в безопасности и независимы!».

Основные тезисы политической стратегии в отношении Ирана

Концепцию «критического сотрудничества» в отношениях Азербайджана с Европейским Союзом можно отнести и к Ирану. Так, некоторые проблемы, создающие напряженность, остаются, но параллельно продолжается экономическое сотрудничество по фундаментальным проектам.

Фактор М.Пезешкиана повысил надежды на укрепление позитивных тенденций в отношениях с Ираном. Потенциал сотрудничества в области транспорта, электроэнергии и других сферах вкупе с реформаторскими и либеральными взглядами М.Пезешкиана сулят хорошие перспективы.

Однако в отношениях с Ираном есть беспокоящий момент: это то, что участники и организаторы нападения на посольство Азербайджана все еще не наказаны. Ставя этот вопрос в качестве важного условия, Президент Азербайджана исходит из таких значимых принципов, как справедливость и не противостоять друг другу.

Основной принцип политической линии в отношениях с Европейским Союзом: «критическое стратегическое сотрудничество»

Если обобщить и охарактеризовать отношения с Европейским Союзом одним предложением, то их можно сформулировать следующим образом: «критическое стратегическое сотрудничество». Или «критические отношения в политических и геополитических вопросах, взаимовыгодное партнерство в стратегических экономических сферах».

Что касается ключевых направлений политического курса в отношениях с Европейским Союзом, то здесь есть и негативные политические моменты:

1. Наши надежды, связанные с ПАСЕ и Минской группы ОБСЕ, не оправдались;

2. Европейские институты в период оккупации придерживались стратегии затягивания конфликта, а не его разрешения;

3. Со стороны Европы на Южном Кавказе проводилась политика вмешательства во внутренние дела и продолжения прежней колониальной политики;

4. Европа пытается создать разделительные линии, вооружая Армению против Азербайджана, отстраняя Грузию и подчеркивая роль Армении в контексте транспортного коридора.

Принимая во внимание эти моменты, Азербайджан:

- занимает бескомпромиссную позицию в защите национальных интересов, дает адекватный ответ антиазербайджанским силам, взаимодействует с желающими сотрудничать;

- воспринимает Германию как лидера ЕС, Италию – как стратегического партнера Азербайджана, страны Балканского полуострова и Восточной Европы, импортирующие азербайджанский газ, - как коммерческих и политических партнеров, Францию - как конкурента региональной безопасности и национальным интересам Азербайджана, и стратегия определяется в соответствии с оценкой:

- Проводит политику усиления инвестиционного, торгового, транспортного сотрудничества по маршруту Европа–Южный Кавказ–страны Персидского залива–Центральная Азия–Китай.

Ожидания и политическая стратегия Азербайджана в отношении Европейского Союза изменились. Азербайджан и в этом вопросе, опережая глобальные процессы, внес коррективы в свою политику. Политика, проводимая Д.Трампом после его прихода к власти, также доказала, что ПАСЕ и Европарламент не влияют на большую политику и принимаемые решения.

Лидер ЕС – принципы отношений с Германией

Очевидно, что Президент Ильхам Алиев в отношениях с Германией максимально учитывает внутриевропейские противоречия. Борьба Франции с Германией и Италией за лидерство в Европе происходила на протяжении всей истории. Париж порой, не колеблясь, занимает позицию, противоречащую фундаментальным интересам Германии и Италии. После встречи с Ф.Штайнмайером в Баку Президент Ильхам Алиев, указав на то, что Франция стремится к лидерству в Европейском Союзе, подчеркнул, что Азербайджан поддерживает лидерство Германии против Франции в ЕС. В целом же, если говорить об основных принципах отношений с Германией, которая воспринимается как лидер ЕС, то они следующие:

- Выражать протест в моменты, вызывающие недовольство, и соблюдать принципы сотрудничества;

- Извлекать выгоду из положительного влияния хороших личных отношений с Президентом Германии на двусторонние связи;

- Использовать визит Ф.Штайнмайера для того, чтобы открыть новую страницу в отношениях;

- Стимулировать новое правительство Германии на проведение независимой политики, не поддаваясь влиянию проармянских сил в Европе;

- Воспринимать Германию как лидера ЕС.

Такая политическая стратегия диверсифицирует политику Азербайджана в отношении ЕС, расширяет его возможности маневрирования и позволяет изолировать источники кризиса, такие как Франция.

Государственный визит в Китай: гарантирование стратегической безопасности в эпоху хаоса

В ходе государственного визита Президента Азербайджана в Пекин 23-24 апреля «Новый мировой полюс» стал всеобъемлющим стратегическим партнером Азербайджана. После подписания Шушинской декларации с Турцией, Декларации о союзническом взаимодействии с Россией, соглашений о стратегическом партнерстве с девятью странами Евросоюза и Стратегического соглашения о сотрудничестве в энергетическом секторе с ЕС Президент Ильхам Алиев добился стратегического партнерства с Китаем, тем самым гарантировав безопасность Азербайджана в эпоху хаоса. Сейчас вся Евразия заинтересована в безопасности Азербайджана и официально это подтвердила.

Основным принципом Совместного заявления, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем Си Цзиньпином - всего в рамках визита было подписано 20 документов - является то, что Азербайджан и Китай полностью поддерживают друг друга по самым важным, экзистенциальным вопросам. К примеру, Азербайджан выступает против любой формы независимости Тайваня и рассматривает его как неотъемлемую часть Китая. Отношение же Китая к процессу урегулирования отношений с Арменией, являющегося важнейшим вопросом для Азербайджана, можно сравнить только с позицией Турции и Пакистана. Заявив о своей «решительной» поддержке именно «мирной повестки дня, выдвинутой Азербайджаном» и оценив «геополитические игры, направленные на противостояние, как непродуктивные» Китай демонстрирует однозначную позицию в отношении политики, проводимой силами, поддерживающими Армению. Без всяких споров и преувеличений мы можем расценить это как выбор Китая в пользу Азербайджана на Южном Кавказе и его поддержку нашей страны. 23 апреля Азербайджан стал стратегическим партнером по важнейшим вопросам одного из двух крупнейших мировых центров силы.

Четырехуровневые связи – диалог между правящими партиями, контакты по линии законодательных органов, межправительственное сотрудничество, коммерческие связи между бизнес-структурами – являются всеобъемлющей гарантией подлинного стратегического партнерства.

Регулярные консультации министров иностранных дел, координация деятельности в международных и региональных организациях означают, что Азербайджан получает возможность поддержки со стороны еще одного члена Совбеза ООН на международной арене, усилив тем самым свои позиции в этой структуре. С другой стороны, это дает рычаги для деятельности на новых экономических платформах многополярного мира, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

К числу центров силы, оказывающих «решительную поддержку» территориальной целостности, суверенитету и независимости Азербайджана, подтвердив это официальным документом, присоединился теперь и Китай. В период неопределенного хаоса Азербайджан получил поддержку еще одного полюса мира, мирового центра силы в вопросах своей независимости и суверенитета.

Азербайджану удалось оформить Средний коридор как маршрут Китай-Европа-Китай, превратив проект Среднего коридора в крупный проект в китайско-азербайджанских отношениях.

«Решительная поддержка Китаем мирной повестки дня, предложенной азербайджанской стороной, и его мнение о непродуктивности геополитических игр, направленных на конфронтацию», является большим дипломатическим успехом для обеих сторон. Таким образом, Си Цзиньпин подтверждает, что его страна является сторонником, движущей силой и защитником политической справедливости, международного права и глобального экономического процветания. С другой стороны, Президент Ильхам Алиев сумел обрести в лице Китая очень сильного союзника в своей политике на Южном Кавказе, противопоставив его политическому полюсу, проводившему политику раскола, разобщения на Южном Кавказе.

Рост напряженности между мировыми державами увеличил значение средних держав для противоборствующих сторон. Таким образом, Азербайджан и Китай, будучи государствами абсолютно разного масштаба, - один из них является средней державой, другой – мировой державой, - в настоящее время стали важными партнерами друг для друга. Азербайджан может усилить сотрудничество с Китаем в рамках ВТО и расширить привлечение инвестиций, диверсифицировать, оцифровать и модернизировать экономику, увеличить товарооборот. Инвестируя в производственные секторы Азербайджана, Китай облегчит свой экспорт на ближние и дальние рынки, получит возможность обойти пошлины.

Солидарность Азербайджана с Китаем в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом замыкает круг сотрудничества, охватывающего все сферы. Две страны также заложили основу своего стратегического партнерства в сфере безопасности.

Стратегические принципы отношений с Китаем

Если взглянуть на спектр отношений с Китаем, то складывается впечатление, что эта страна является весьма серьезным глобальным альтернативным полюсом для внешних связей Азербайджана. Это альтернатива как с экономической, финансовой, так и политической точек зрения. Невмешательство Китая во внутренние дела стран-партнеров и его нацеленность на установление исключительно экономических, торговых отношений превращают Пекин в привлекательного экономического партнера для всех стран. Мы можем более наглядно проиллюстрировать этот момент, приведя пример из истории. В Средние века Испания, монополизировав торговлю с Японией, одновременно распространяла там христианство и при необходимости оказывала давление на японское правительство через христианскую общину. Сформировавшаяся же новая мировая держава - Нидерланды - занималась исключительно коммерческими делами, не ставя какие-либо религиозные или идеологические условия. В результате Японское государство изгнало испанцев из страны, прекратило торговлю с ней, место испанских компаний заняли голландские. Кстати, сейчас эту практику начала внедрять и администрация Трампа. Механизмы, которые предполагают идеологическое вмешательство и давление США на другие страны, - USAID, радио «Голос Америки» и другие структуры ликвидируются, а такие требования, как демократия и права человека, не выдвигаются в качестве требования для построения отношений.

В этом смысле Китай является выгодным экономическим партнером и альтернативой. К примеру, Азербайджан приостановил сотрудничество с МВФ и взаимодействует с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который был создан по инициативе Китая. В качестве политической альтернативы Азербайджан подписал Декларацию о стратегическом партнерстве с Китаем и одним из первых поддержал проект «Один пояс, один путь». Азербайджан может стать членом ШОС, а с геополитической точки зрения Глобальный Юг связывает Азербайджан с Китаем. Экономические отношения также охватывают все сферы:

- Китайские компании приглашаются стать стратегическими партнерами в различных областях, в том числе в производстве зеленой энергии и средств общественного транспорта;

- Солнечные панели китайских компаний используются на электростанциях, построенных в Азербайджане с привлечением инвестиций из других стран;

- Ведется подготовка к сотрудничеству в сфере обороны;

- Часть грузов, транспортируемых из Китая, предлагается направлять через Зангезур, с Зангиланского направления.

К слову, Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. Рост товарооборота между двумя странами в прошлом году составил 21 процент (3,7 млрд долларов США). Положительная динамика сохранилась и в первые три месяца текущего года: объем взаимной торговли увеличился более чем на 37 процентов (1,02 млрд долларов США). Китайские инвестиции в Азербайджан достигли 942 млн долларов США. При этом общий объем азербайджанских инвестиций в Китай, включая вложения Государственного нефтяного фонда, увеличился примерно до 2,1 млрд долларов.

Как можно видеть, Азербайджан не довольствуется углублением партнерства с КНР, являющейся в настоящее время очень важным полюсом в глобальной конфигурации, в торговой, инвестиционной, транспортной и промышленной сферах. Одновременно углубляется сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества, интенсифицируются контакты с БРИКС, что выводит политические отношения на новый уровень, а сотрудничество с АБИИ является примером альтернативного международного финансового партнерства. Начало переговоров о совместных проектах в области оборонной промышленности могло бы еще больше углубить отношения.

Тезисы отношений с США

Президент Ильхам Алиев сделал заявление о возможности начать с новой страницы отношения с США, испорченные в период Байдена-Блинкена, и вывести их на новый стратегический уровень во время правления Д. Трампа: «…есть надежды, большие надежды. В том числе появится возможность приблизиться к американо-азербайджанским стратегическим отношениям». Эти мысли, высказанные Президентом Азербайджана в январе 2025 года, выражение «надеюсь на совместную работу с Вами» в письме Д.Трампа, направленном Президенту Ильхаму Алиеву 10 апреля, его акцент на том, что «Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана», и обещание «великих свершений» в будущем сотрудничестве дают основание говорить о том, что в американо-азербайджанских отношениях началась постбайденовская эпоха, в них открывается новая страница.

Письмо Президента США, в котором выражается непоколебимая поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, является очень важным заявлением для международной безопасности нашей страны в эпоху хаоса в мире и укрепляет международные позиции Азербайджана в новой ситуации.

Выражая признательность Азербайджану за поддержку Израиля, Д.Трамп расценивает нашу страну как «друга партнера Америки», тем самым ставя ее в один ряд с Израилем как друзей Америки. С другой стороны, благодарность Президента США за посредническую миссию между Турцией и Израилем является оценкой вклада Азербайджана в безопасность Израиля и его стратегического союзника – Америки. Значит, у Азербайджана есть потенциал внести вклад в безопасность на Ближнем Востоке, в конкретном случае посредническая миссия оказалась эффективной и практически участвует в создании нового механизма. Причем это не ограничивается только Израилем. Открытие новой страницы в отношениях с Сирией, форматы тесного сотрудничества с такими странами Персидского залива, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, а также членство в организации D-8 превращают Азербайджан, наряду с Турцией, в неотъемлемую часть архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. В руках Азербайджана экономические, политические, военные и т. д. «карты» и для того, чтобы стать строителем архитектуры безопасности на Южном Кавказе. Поэтому Азербайджан может стать незаменимым партнером США в стратегии этой страны не только на Ближнем Востоке, но и на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Президент Турции, которого Трамп рассматривает как ключевого партнера на Ближнем Востоке, заявил во время встречи в Анталье, что видит в Азербайджане архитектора мира на Южном Кавказе.

В результате:

Азербайджан является важным фактором для США в обеспечении безопасности их партнеров на Ближнем Востоке;

Союзники США по НАТО являются незаменимыми партнерами в обеспечении энергетической, транспортной и торговой безопасности Европы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявления Президента Ильхама Алиева о стратегическом союзничестве с ОТГ и Россией, стратегическом партнерстве с ЕС в сфере энергетической безопасности, выводе отношений с Китаем на уровень стратегического партнерства, готовности расширять стратегическое партнерство с администрацией США свидетельствуют о том, что Президент Азербайджана четко обозначил перечень основных влиятельных сил в глобальном противостоянии и прояснил не только главных действующих лиц в нем, но и ключевые цели каждого из них.

Прояснение основных действующих лиц и их основных целей позволяет Азербайджану согласовывать свои национальные ориентиры с этими целями, прогнозировать, с кем и на каком этапе могут возникнуть противоречия, а также участвовать в союзах, соответствующих каждому этапу. К примеру, Азербайджан в союзе со своими партнерами в Восточной Европе и Турцией в управлении противоречиями, возникшими в отношениях с Францией, проблемами с ПАСЕ и Европарламентом поставил конкурентов в безвыходное положение.

Европа, находящаяся в режиме военного противостояния и экономических санкций с Россией, имеющая проблемы в отношениях с США на военно-политическом и экономическом уровнях, все больше нуждается в тюркских государствах. В такой момент давление, оказываемое на Азербайджан при подстрекательстве Франции, и ответное давление со стороны Азербайджана убедили старый континент не идти на поводу Парижа.

Сегодня главная цель России – выиграть войну в Украине, укрепить свои геополитические позиции на Черном море и в системе безопасности Европы, снизить влияние экономических санкций. Азербайджан умело лавирует в сложившейся сложнейшей ситуации: не присоединяется к санкционной политике против России, сотрудничает в рамках транспортного коридора Север-Юг, одновременно поддерживает территориальную целостность Украины, оказывает ей гуманитарную помощь, параллельно снабжает Европу газом и готов вывести отношения с США на стратегический уровень.

Эту платформу можно назвать политикой «солидарности с легитимными интересами противоборствующих сторон, не противостоя никому». Это - политическая платформа, реализация которой довольно сложна и требует как экономических, политических ресурсов, так и политической воли. Она создает возможность сотрудничать со сторонами на легитимных уровнях, не участвуя в конфликте.

Это самая идеальная политическая, экономическая стратегия и стратегия безопасности в нынешнюю эпоху хаоса.

Это такая поведенческая формула, которая способна адаптироваться к любым ситуациям в условиях присущих многополярному порядку быстрых, неожиданных изменений обстоятельств, баланса сил, международных партнеров, союзников и противников. К примеру, в текущих условиях изменения в отношениях между Россией и Китаем, а также США и России не окажут тектонического влияния на стабильные отношения Азербайджана. Таким образом, в период глобального хаоса данная политическая стратегия минимизирует риски для национальной безопасности, иностранных инвестиций и грузоперевозок.