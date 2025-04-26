Баку надеется на разрешение напряженности между Пакистаном и Индией дипломатическим путем

Состояние и перспективы отношений стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, а также ситуация в сфере региональной безопасности обсуждены в ходе телефонного разговора глав МИД двух стран Джейхуном Байрамовым и Мухаммадом Исхаком Даром.

В ходе беседы были рассмотрены контакты на высшем уровне между лидерами стран, а также вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавних визитов на высшем уровне, направления партнерства в сфере экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и др.

Мухаммад Исхак Дар сообщил о напряженности, возникшей между Пакистаном и Индией. Джейхун Байрамов, в свою очередь, выразил надежду, что эта напряженность будет разрешена дипломатическим путем и путем переговоров.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.