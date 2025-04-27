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В Самухе в ДТП пострадали шесть человек

First News Media14:55 - Сегодня
В Самухе в ДТП пострадали шесть человек

В Самухском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек.

Как сообщает Report, при столкновении двух автомобилей на трассе Гянджа - Самух травмы различной степени тяжести получили житель Дашкесанского района Тахир Садыгов, 1972 года рождения, житель Самухского района Рашад Алиев, 1989 г.р., Дж. Алиев, 1961 г.р., Г. Алиева, 1990 г.р., Н. Алиева, 2015 г.р., и Ф. Алиева, 2020 г.р.

Пострадавшие были госпитализированы в Самухскую районную центральную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту начато расследование.

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