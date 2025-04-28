ЕС и Азербайджан: сигнал к разрядке или новая стратегия Брюсселя?

Автор: Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Недавний визит Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Азербайджан стал заметным политическим событием, способным оказать влияние на конфигурацию отношений между Баку и Брюсселем.

Этот дипломатический шаг ознаменовал не просто продолжение диалога, а, возможно, смену парадигмы в восприятии Азербайджана внутри европейских политических кругов.

Думаю, что сегодня экспертное сообщество воспринимает визит Каллас как важный сигнал о возможном изменении вектора отношений между ЕС и Азербайджаном. Этот шаг может свидетельствовать о стремлении Брюсселя к более прагматичному и сбалансированному диалогу с Баку.​

На фоне ощутимого снижения напряжённости в отношении Баку со стороны европейских институтов, в том числе в контексте заявлений и резолюций, визит Каллас свидетельствует об ослаблении влияния антиазербайджанского дискурса в ЕС. Ранее достаточно активные группы давления, ориентированные на армянскую повестку, пытались сорвать дипломатические инициативы и продолжали критику вплоть до начала переговоров.

Особое недовольство со стороны отдельных членов Европарламента вызвало само решение о визите, а также отсутствие аналогичного шага в сторону Иревана. Некоторые депутаты, включая Натали Луазо и Мириам Лексман, высказали откровенное разочарование, поставив под сомнение обоснованность подобной дипломатической расстановки приоритетов. Их заявления сопровождались обвинениями в адрес Азербайджана и призывами к более жёсткой линии со стороны ЕС.

Тем не менее, повестка переговоров в Баку оказалась далека от провокационного контекста, столь часто сопровождавшего прежние визиты европейских представителей в регион. На этот раз дипломатия взяла верх над риторикой. Вопросы, связанные с судебными процессами в отношении лиц, связанных с бывшими сепаратистскими структурами, были затронуты, но остались в рамках профессионального взаимодействия и не перешли в публичную конфронтацию.

В ходе визита Каллас акцентировала внимание на важности взаимного уважения и соблюдения правовых норм в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Это заявление отражает стремление ЕС к конструктивному сотрудничеству, избегая прежней практики провокационных заявлений.​

Выступления Каллас были выдержаны в сдержанном тоне, с акцентом на необходимость взаимного уважения, соблюдения правовых норм и укрепления двустороннего сотрудничества. Это может свидетельствовать о стремлении ЕС переосмыслить стратегию своего присутствия в Южном Кавказе, снизив конфронтационную составляющую в диалоге с Баку.

На фоне заявлений о возобновлении работы над соглашением о всеобъемлющем партнёрстве между ЕС и Азербайджаном, визит Каллас приобретает ещё больший вес. Перспектива возвращения к переговорам по этому давно замороженному документу открывает путь к углублению сотрудничества в энергетике, транспорте, цифровизации и ряде других направлений. Предметом переговоров в свое время являлись вопросы увеличения поставок газа через Южный газовый коридор, развитие возобновляемых источников энергии; углубления торговых отношений, стимулирование инвестиций и экономической диверсификации; повышения стандартов в области прав человека и верховенства закона; сотрудничества в области цифровых технологий и инновационных решений.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий удвоение мощности Южного газового коридора до 20 миллиардов кубометров газа в год к 2027 году.

Это соглашение направлено на диверсификацию источников поставок газа в Европу и снижение зависимости от российских энергоносителей. В 2024 году поставки азербайджанского газа в ЕС составили почти 13 миллиардов кубометров, и планируется дальнейшее увеличение объемов. В то же время, несмотря на позитивные сигналы, остаются нерешенными такие вопросы, как финансовая поддержка расширения Южного газового коридора и баланс интересов в энергетической сфере. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал ЕС пересмотреть свои финансовые ограничения, связанные с политикой ЕС в отношении финансирования проектов, связанных с ископаемыми видами топлива, чтобы обеспечить долгосрочные контракты на поставку газа. Это подчеркивает необходимость сбалансированной политики Брюсселя в этом направлении.

Азербайджан ценит оказываемую ЕС поддержку в области экономической диверсификации, включая развитие инфраструктуры, модернизацию транспортных сетей и поддержку малого и среднего бизнеса.

В частности, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) оказывает техническую помощь в планировании модернизации метрополитена в Баку, а также участвует в проектах, направленных на улучшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности страны. ​

ЕС продолжает оказывать поддержку Азербайджану в области прав человека, включая реформу судебной системы, борьбу с коррупцией и обеспечение доступа к правосудию. В рамках программы Twinning, в которой участвуют 26 министерств и государственных учреждений Азербайджана, предоставляется техническая помощь и опыт европейских государственных служащих для разработки и улучшения законодательства в соответствии с европейскими стандартами.

Азербайджан также активно сотрудничает с ЕС в области цифровых технологий и инноваций. В рамках программы Erasmus+ более 900 студентов и преподавателей из Азербайджана имели возможность обучаться или преподавать в странах ЕС между 2015 и 2017 годами. Кроме того, более 1 800 молодых людей и работников молодежного сектора из Азербайджана участвовали в совместных обменах, волонтерских и обучающих проектах.

Таким образом, текущее развитие событий, визит Каи Каллас могут стать отправной точкой для качественно нового этапа отношений между ЕС и Азербайджаном. Ограничение влияния идеологизированных акторов на политику ЕС в регионе создаёт окно возможностей для прагматичного и взаимовыгодного диалога.

Снижение напряженности, фокус на взаимном уважении и правовых нормах, а также перспектива углубления сотрудничества открывают новые возможности для обеих сторон. Однако для успешной реализации этих перспектив необходимо преодолеть существующие вызовы и сбалансировать интересы всех участников.

Намик Алиев