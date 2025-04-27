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Стало известно, почему пропавшие в Баку девочки сбежали из дома - ВИДЕО

First News Media15:45 - Сегодня
Стало известно, почему пропавшие в Баку девочки сбежали из дома - ВИДЕО

Стали известны подробности пропажи Х.А. (2008 г.р.) и Х.Р. (2007 г.р.), которые были найдены на территории поселка Маштага Сабунчинского района Баку после 10 дней поисков.

В интервью для Baku TV тетя одной из девочек рассказала, что подростки находились в доме другой женщины.

"Одна из несовершеннолетних состояла в отношениях с парнем, живущим в этом доме, и намеревалась выйти за него замуж. Она сбежала к нему, потому что боялась своих родителей и не знала, где скрыться от них. В доме находились три девочки, двое молодых людей и их мать. Я говорила по телефону с одной из пропавших, и она просила забрать ее. Около трех часов ночи их доставили в полицейский участок. Сейчас они под присмотром социальных служб. Вторая девочка ушла из дома из-за страха после того, как без ведома родителей зашла в соцсети. С парнями она не общалась", - отметила женщина.

Мать одной из девочек опровергла эти утверждения, заявив, что ее дочь никогда не контактировала с юношами.

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