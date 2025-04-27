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Масуд Пезешкиан: Иран и Азербайджан могут оказать друг другу большую поддержку как соседи

First News Media21:25 - Сегодня
Масуд Пезешкиан: Иран и Азербайджан могут оказать друг другу большую поддержку как соседи

Как соседи, мы можем оказывать друг другу большую поддержку.

Как передает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV, говоря об отношениях между его страной и Азербайджаном.

Глава государства отметил, что между странами существуют возможности для сотрудничества: "Что должны делать два соседних и братских народа? Мы можем объединиться и наладить сотрудничество для установления крепких связей между нашими странами. Мы можем развивать связи между университетами, обсуждать торговые отношения на встречах."

"Мы по обе стороны родственники. Взаимные визиты способствуют укреплению связей. Поэтому мы должны открыть пути для облегчения взаимных поездок. Мы можем помогать друг другу и создать для народов обеих стран спокойную и благополучную жизнь", - подчеркнул президент Ирана.

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