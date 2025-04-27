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Масуд Пезешкиан: Мы всегда защищали права Азербайджана

First News Media22:50 - Сегодня
Масуд Пезешкиан: Мы всегда защищали права Азербайджана

Мы всегда защищали права Азербайджана и защищаем Армению в рамках ее прав.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV, говоря о взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией.

"Мы стараемся, чтобы обе стороны жили в мире на основе принципов добрососедства и оказывали друг другу поддержку", - отметил глава государства.

Пезешкиан отметил, что Иран содействовал созданию наземного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном:

"Сегодня наша помощь заключается в том, что мы проявили инициативу в создании наземного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Проект реализуется очень быстро. Это уже согласовано, и никаких проблем в создании сухопутной связи через территорию Ирана между основной частью Азербайджана и Нахчываном не возникнет. Мы считаем Иран второй Родиной для азербайджанцев и будем считать благословением, если они ступят на эту землю", - заявил Пезешкиан.

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