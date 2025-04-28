Владанка Андреева: Важно поднять изолированные голоса на Глобальном Юге

Крайне важно поднять изолированные голоса в рамках Глобального Юга. Сила коренных изменений заключается в нашей способности объединяться. Особое значение в этом отношении имеет сотрудничество между различными секторами и сферами.

Об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе выступления на проходящем 28 апреля в Баку Форуме «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира».

По ее словам, объединение разных стран, климатическое финансирование, адаптация и совместные пути решения прокладывают путь к полезному и эффективному прогрессу. «С 2030 годом нас разделяет всего пять лет и мы на пути к достижению Целей устойчивого развития. В настоящее время их треть либо приостановлена, либо отстает. Многие страны сталкиваются с серьезными сложностями ввиду изменения климата и мер по искоренению нищеты. Поэтому государственный и частный секторы должны взаимодействовать для принятия более активных шагов по укреплению финансирования и увеличению инициатив», - добавила она.

Источник: АЗЕРТАДЖ