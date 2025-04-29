Итальянские депутаты посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ФОТО

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация парламента Италии в составе членов группы дружбы с Азербайджаном 29 апреля посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы.

На Аллее почетного захоронения делегация почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

В рамках визита итальянские парламентарии также посетили Парк Победы в Баку, возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в Отечественной войне. Гостям была предоставлена информация о Парке Победы, который был создан в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им величественной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.

Источник: АЗЕРТАДЖ