 Итальянские депутаты посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Итальянские депутаты посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ФОТО

First News Media14:11 - Сегодня
Итальянские депутаты посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ФОТО

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация парламента Италии в составе членов группы дружбы с Азербайджаном 29 апреля посетила Аллею почетного захоронения и Парк Победы.

На Аллее почетного захоронения делегация почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

В рамках визита итальянские парламентарии также посетили Парк Победы в Баку, возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в Отечественной войне. Гостям была предоставлена информация о Парке Победы, который был создан в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им величественной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
240

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Строим мосты, не стены: Азербайджан и Иран – новый формат соседства

Футбол

Где в Азербайджане будут мини-футбольные площадки по проекту ФИФА?

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Политика

Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева

Политика

Председатель ОЗА: Разрушение наших памятников в Западном Азербайджане – это преступление против мирового культурного наследия

Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований

Генеральный директор ИСЕСКО посетил Общину Западного Азербайджана

Азиз Алекберли: Сотрудничество между Общиной Западного Азербайджана и ИСЕСКО будет продолжено и в дальнейшем

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению примирения

Азербайджан и Китай отменяют визовый режим

Нетаньяху cовершит визит в Азербайджан

Масуд Пезешкиан: Мы всегда защищали права Азербайджана

Последние новости

В Баку меняется схема движения этого автобусного маршрута - Причина

Сегодня, 17:51

В Баку горит автомастерская

Сегодня, 17:48

BP сообщает о падении прибыли на 48 процентов

Сегодня, 17:28

Власти Ирана не исключают версию с саботажем или диверсией в порту Шахид-Раджаи

Сегодня, 17:24

Более 2 тысяч учеников примут участие в следующем этапе Национального хакатона - ФОТО

Сегодня, 17:20

Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана

Сегодня, 17:16

В Азербайджане шакал напал на мужчину

Сегодня, 17:10

СГБ Грузии: В 2024 году в стране планировалась насильственная смена власти

Сегодня, 17:06

Учителя могут выбрать новые вакансии: начался очередной этап конкурса

Сегодня, 17:02

В посольстве Азербайджана в Грузии учреждена должность советника по вопросам образования

Сегодня, 16:49

Председатель ОЗА: Разрушение наших памятников в Западном Азербайджане – это преступление против мирового культурного наследия

Сегодня, 16:44

Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований

Сегодня, 16:43

В Иране инициировали импичмент министра дорог и городского развития из-за взрыва в порту

Сегодня, 16:28

Генеральный директор ИСЕСКО посетил Общину Западного Азербайджана

Сегодня, 16:11

Покинет ли капризная погода страну в мае?

Сегодня, 16:01

В США уволили сотни ученых по климату

Сегодня, 16:00

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в 105-м заседании Экономического совета СНГ в Ташкенте

Сегодня, 15:53

Азиз Алекберли: Сотрудничество между Общиной Западного Азербайджана и ИСЕСКО будет продолжено и в дальнейшем

Сегодня, 15:45

АЖД укрепляет локомотивный парк: в Китае будут приобретены современные локомотивы

Сегодня, 15:40

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда группы OneRepublic - ФОТО

Сегодня, 15:23
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50