На Аллее Славы в Баку зажглась звезда группы OneRepublic - ФОТО

Sea Breeze Walk of Fame - первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся деятелям культуры и искусства.

Здесь уже представлены именные звезды таких легендарных личностей, как Муслим Магомаев, Дэвид Фостер, Вагиф Мустафазаде, Рустам Ибрагимбеков, и многих других – подчеркнем, что коллекция Аллеи регулярно пополняется новыми именами мирового значения.

Очередной звездой, зажегшейся на Аллее Славы в Баку, стала звезда всемирно известной американской группы OneRepublic, которая 28 апреля впервые дала концерт в столице Азербайджана в рамках мирового тура «The Artificial Paradise».

OneRepublic - американская поп-рок-группа, основанная в 2002 году в Колорадо. Мировую известность коллектив получил благодаря хиту Apologize, продюсированному Тимбалэндом, который стал одним из самых скачиваемых треков своего времени. OneRepublic известны мощными лайвами, искренними текстами и сочетанием оркестрового попа с роком и электронной музыкой. Среди других абсолютных хитов группы - Counting Stars, Love Runs Out, I Ain’t Worried (саундтрек к фильму Top Gun: Maverick) и Run.

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