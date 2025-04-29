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Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований

First News Media16:43 - Сегодня
Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований

На проходящем 29 апреля судебном процессе по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма, и в других тяжких преступлениях, дают показания потерпевшие.

Пострадавший Нурлан Багиров заявил, что во время службы во внутренних войсках Министерства внутренних дел он и его сослуживцы подверглись нападению со стороны остатков армянских вооруженных сил и армянских незаконных вооруженных формирований.

По словам Н.Багирова, во время инцидента по ним были произведены выстрелы и брошены ручные гранаты. В результате стали шехидами 14 его сослуживцев (12 из внутренних войск и 2 из Министерства обороны), несколько военнослужащих получили ранения. Н.Багиров сообщил, что он также получил ранения во время инцидента.

В ходе судебного заседания также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевшего.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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