Замглавы МИД Украины: Искренне благодарим руководство Азербайджана и азербайджанский народ за помощь - ФОТО

Искренне благодарим руководство Азербайджана и азербайджанский народ за активную помощь Украине: восстановление школ, больниц, общественных учреждений, жилых домов, передачу пострадавшим регионам генераторов, трансформаторов, другого энергетического оборудования, медикаментов, продуктов питания, прием на отдых и реабилитацию украинских детей, а также другую оперативную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

По его словам, он также представил МИД Украины на торжественном открытии восстановленной Ирпенской консультативно-диагностической поликлиники для взрослых, здание которой пострадало в результате ракетной атаки ВС России.

Медицинское учреждение было восстановлено при содействии посольства Азербайджана в Украине и финансовой поддержке компании «SOCAR Energy Ukraine».

Помимо восстановления здания поликлиники, было построено и оснащено в соответствии с международными стандартами укрытие для пациентов и сотрудников учреждения.

На церемонии открытия также присутствовали заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Копач, глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник и посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

«Азербайджан оказывает активную помощь в восстановлении Ирпеня, в частности, при участии азербайджанской стороны уже восстановлен Ирпенский гуманитарный лицей «Лингвист». В ближайшее время планируется строительство культурного центра, детско-юношеской спортивной школы, центра искусств и многоэтажного жилого дома.

Символично, что открытие обновленной поликлиники состоялось в день рождения выдающегося азербайджанского врача-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, имя которой носит Ирпенский гуманитарный лицей «Лингвист».

В знак уважения к памяти Зарифы Алиевой вместе с главой Киевской ОВА Николаем Калашником, послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым, гендиректором SOCAR Energy Ukraine Эльчином Мамедовым, представителями общественности города и азербайджанской диаспорой от имени МИД Украины были возложены цветы к памятнику Зарифе Алиевой в городском парке Дружбы.