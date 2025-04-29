Гендиректор ИСЕСКО: Наш региональный офис в Баку станет маяком знаний, культуры, науки, общения и мира

Я очень рад снова быть в Баку. Сегодня для нас особенный день, потому что мы открываем региональный офис Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в Баку - это наша общая мечта, которая сбывается. Поддержка, которую мы получили от Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой для создания офиса и помощи в деятельности ИСЕСКО во всем, что касается образования, культуры, науки и мира, является неимоверной.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в заявлении журналистам сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик в ходе открытия регионального офиса организации в Баку.

«Я думаю, что плоды нашего сотрудничества с Азербайджаном неоценимы, и это то, что мы видим сейчас в региональном офисе ИСЕСКО в Баку. Могу вас заверить, что этот офис будет особенным. Он будет отличаться тем, как офис реализует свою деятельность, как он будет строить сотрудничество. Так что, с такой поддержкой Президента Азербайджанской Республики и Первого вице-президента страны, а также правительства республики, этот офис станет маяком знаний, культуры, науки, общения и мира», - отметил гендиректор ИСЕСКО.