Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Кувейт

29 апреля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Государство Кувейт.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Сообщается, что в рамках визита 30 апреля запланирована встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Государства Кувейт Абдуллой Али Аль-Яхьей, а также другие двусторонние встречи на высоком уровне.

В рамках визита также запланировано проведение 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Кувейт, сопредседателем которой является министр иностранных дел.