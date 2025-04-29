В Азербайджане выпал снег

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 9:00 29 апреля, на территории страны сохраняется неустойчивая погода.

Местами отмечались грозы и дожди, в некоторых районах осадки были интенсивными и носили ливневый характер. В горных районах - Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Загатале (Алибей), Лерике, Алтыагаче, Хыналыге и Огузе (Башдашагыл) - выпал снег.

Количество выпавших осадков составило: в Астаре - 22 мм, в Гахе - 20 мм, в Габале и Шеки - по 16 мм, в Зардабе - 9 мм, в Гяндже - 8 мм, в Балакене - 7 мм, в Ярдымлы - 6 мм. В Лянкяране, Гёйчае, Сабирабаде, Мингячевире, а также в Баку и на Абшеронском полуострове выпало по 5 мм осадков.

В Джафархане, Гядабее, Дашкесане, Шамахе, Гобустане, Исмаиллы, Гусаре, Халтане, Кюрдамире, Гёйгёле, Имишли, Джалилабаде, Агсу, Шамкире, Бейлягане, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Физули и Джейранчёле количество осадков составило до 3 мм.

В некоторых районах дует западный ветер: его максимальная скорость составила 27 м/с в Геранбое, 23 м/с в Нафталане, 22 м/с в Джульфе, 20 м/с в Нефтчале, 19 м/с в Ширване, 18 м/с в Агдаме, Гяндже, Тертере и Бейлягане, 16 м/с в Барде и на Шахдаге, а также усилился до 15 м/с в Балакене.

Минимальная температура воздуха зафиксирована на уровне: 8°C в Баку и на Абшеронском полуострове, 11°C в Нахчыванской Автономной Республике, 9°C в низменных районах, до 3°C тепла в горных районах, а в высокогорных районах отмечались заморозки до –5°C.