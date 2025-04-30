Джейхун Байрамов обсудил двустороннее сотрудничество с наследным принцем Кувейта

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита встретился с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом.

Об этом сообщается в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.

Стороны обсудили развитие двусторонних и многосторонних связей между Азербайджаном и Кувейтом, а также расширение сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность и туризм.

Особо было подчеркнуто значение Совместной комиссии по сотрудничеству для углубления этих отношений.

Кроме того, министр Байрамов проинформировал наследного принца Кувейта о текущих процессах на Южном Кавказе, включая восстановительные работы в Карабахе и усилия Азербайджана по обеспечению устойчивого мира после завершения конфликта.