НАТО проводит курс в Баку

В рамках Программы Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2025 год, находящейся с визитом в Азербайджане Мобильной тренинговой группой Командования Военно-воздушных сил НАТО проводится курс на тему «Планирование и проведение воздушных операций» для военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на минобороны АР.

Цель курса состоит в разъяснении основных принципов управления воздушным пространством в НАТО, самооценки (SEL) и оценивания (NEL) авиаэкипажей в рамках Программы НАТО «Концепция оперативных возможностей», а также совершенствовании теоретических и практических навыков слушателей по их специальностям.

В ходе курса участники выполнят практические и теоретические задачи в рабочих группах. По завершении будут представлены брифинги по выполненным задачам и достигнутым целям, состоится вручение сертификатов.

Отметим, что учебный курс продлится до 2 мая.