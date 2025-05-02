Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) активно участвует в общественном диалоге, демонстрируя открытость в работе со СМИ.

Как сообщает 1news.az, руководитель департамента коммуникаций AYNA Вали Мамедов в ходе панельной сессии «Общественные процессы в медиа пространстве» отметил значимую роль средств массовой информации в освещении и поддержке преобразований, проводимых агентством в транспортной сфере за последний год. По его словам, благодаря этой поддержке общественность была широко информирована о ключевых направлениях деятельности AYNA, включая грузовые и пассажирские перевозки.

Одним из стратегических приоритетов AYNA является амбициозная цель – к 2030 году вывести Баку в число 30 лучших городов мира. Для достижения этой цели реализуется комплекс мер по модернизации транспортной системы, включающий увеличение автобусного парка и расширение сети выделенных полос для общественного и микромобильного транспорта.

Значительные изменения произошли и в секторе такси. Вали Мамедов сообщил об успешном завершении первого этапа реформы, стартовавшей 1 июля прошлого года. Он напомнил, что до начала реформ СМИ активно освещали проблемы и недовольства в этой сфере, в частности, связанные с эксплуатацией автомобилей марки "Prius". Проведенные реформы привели к стандартизации рынка, и на данный момент лицензионные карточки получили около 27 тысяч такси, что существенно меньше прошлогоднего показателя в 67 тысяч. Глава департамента коммуникаций подчеркнул, что снижение количества такси способствовало увеличению пешеходной и велосипедной мобильности жителей, что соответствует концепции «красивого и удобного для пешеходов города».

AYNA также отмечает позитивные изменения в общественном восприятии выделенных автобусных полос. В то же время агентство признает неоднозначное отношение к созданию полос для микромобильного транспорта и выражает надежду на формирование соответствующей культуры при активном участии средств массовой информации.