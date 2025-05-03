Шпионы ЕС в очередной раз провели наблюдения на границе Азербайджана - ФОТО

Члены разведывательно-наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении продолжают вести наблюдение на приграничных с Азербайджаном территориях.

Как сообщает АПА, 2 мая европейские наблюдатели прибыли на территорию, граничащую с Зангиланским районом. Они перемещались на автомобилях по дороге и наблюдали в бинокль за территорией Азербайджана.

Азербайджанские пограничники держали под контролем и регистрировали действия Наблюдательной миссии.

Напомним, что разведывательно-наблюдательная миссия Европейского Cоюза в Армении регулярно проводит наблюдения вдоль границы с Азербайджаном. Соответствующие кадры и информация распространяются в азербайджанской прессе.