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МИД Азербайджана и Непала провели первые политические консультации

First News Media12:30 - Сегодня
МИД Азербайджана и Непала провели первые политические консультации

С 30 апреля по 2 мая правительственная миссия Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым находилась с визитом в Непале.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сообщается, что в ходе визита Э.Мамедов был принят Президентом Непала Рам Чандрой Пауделом, а также встретился с премьер-министром Кхадгой Прасадом Шармой Оли.

«Замминистра также провёл двустороннюю встречу с министром иностранных дел Непала Арзу Рана Деубой.

В ходе встреч сторона Непала высоко оценила правительственную миссию Азербайджана и обе стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Непала. Политические консультации возглавили с азербайджанской стороны заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а с непальской стороны — секретарь министерства иностранных дел Амрит Бахадур Раи.

В ходе политических консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних и многосторонних политических связей, сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, туристической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Положительно оценено сотрудничество между двумя странами в международных организациях, подчеркнута важность усиления деятельности по взаимной поддержке в многосторонних форматах.

Члены правительственной миссии — представители министерства экономики Азербайджанской Республики, министерства сельского хозяйства, Государственного агентства по туризму, а также Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) — провели встречу за круглым столом с соответствующими государственными структурами Непала, в ходе которой были обсуждены возможности сотрудничества.

За круглым столом, состоявшемся в Управлении инвестиций Непала, представители азербайджанских государственных структур выступили с обширными презентациями.

В рамках визита Эльнур Мамедов выступил с лекцией на тему «Внешняя политика Азербайджана: вызовы и возможности» на мероприятии, организованном Азиатским институтом дипломатии и международных отношений (AIDIA), действующим в Непале. В мероприятии приняли участие влиятельные общественные и политические деятели страны, руководители аналитических центров, представители государственных и неправительственных организаций, а также эксперты. По завершении выступления Э.Мамедов ответил на вопросы аудитории»,- говорится в информации ведомства.

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