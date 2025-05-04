Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

4 мая азербайджанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым совершила визит в Сирийскую Арабскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он был организован по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева и имел целью оказание поддержки процессу восстановления и развития Сирии, а также изучение возможностей сотрудничества с нынешним переходным правительством страны в различных сферах - экономике, энергетике, культуре и образовании.

В рамках визита делегацию Азербайджана принял Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шаара.

Президент Ахмед аш-Шаара с удовлетворением вспомнил встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в апреле текущего года в рамках Анталийского дипломатического форума и выразил благодарность главе азербайджанского государства за организацию данной миссии в короткие сроки.

Он отметил, что Сирия и Азербайджан прошли через схожие процессы и так же, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, Сирия вступила в период восстановления после конфликта. Особенно было подчеркнуто, что опыт Азербайджана по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий может быть полезен Сирии. Он также выразил признательность за гуманитарную помощь, направленную народу Сирии в январе нынешнего года.

С. Шарифов вручил главе Сирии письмо от Президента Ильхама Алиева с приглашением сирийскому коллеге посетить Азербайджан.

Заместитель премьер-министра вновь подтвердил политическую поддержку правительства Азербайджана новой администрации Сирии, подчеркнув, что наглядным ее проявлением стало направление официальной делегации Азербайджана в Дамаск еще в декабре прошлого года, а также восстановление деятельности посольства нашей страны в Дамаске спустя 12 лет.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о возможных направлениях поддержки Азербайджанской Республики процессу восстановления и реконструкции, в который вступила Сирия.

В рамках визита азербайджанская делегация провела встречи с министром иностранных дел Асадом Хасаном аль-Шибани, министром экономики и промышленности Нидалом Аш-Шааром, министром энергетики Мухаммедом аль-Баширом, министром культуры Мухаммедом Ясином Салехом и министром образования Мухаммедом Абсуррахом Рахманом Туркуо.

На встречах были обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества, определены конкретные планы по соответствующим направлениям.