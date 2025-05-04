 Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:20 - Сегодня
Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

4 мая азербайджанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым совершила визит в Сирийскую Арабскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он был организован по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева и имел целью оказание поддержки процессу восстановления и развития Сирии, а также изучение возможностей сотрудничества с нынешним переходным правительством страны в различных сферах - экономике, энергетике, культуре и образовании.

В рамках визита делегацию Азербайджана принял Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шаара.

Президент Ахмед аш-Шаара с удовлетворением вспомнил встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в апреле текущего года в рамках Анталийского дипломатического форума и выразил благодарность главе азербайджанского государства за организацию данной миссии в короткие сроки.

Он отметил, что Сирия и Азербайджан прошли через схожие процессы и так же, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, Сирия вступила в период восстановления после конфликта. Особенно было подчеркнуто, что опыт Азербайджана по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий может быть полезен Сирии. Он также выразил признательность за гуманитарную помощь, направленную народу Сирии в январе нынешнего года.

С. Шарифов вручил главе Сирии письмо от Президента Ильхама Алиева с приглашением сирийскому коллеге посетить Азербайджан.

Заместитель премьер-министра вновь подтвердил политическую поддержку правительства Азербайджана новой администрации Сирии, подчеркнув, что наглядным ее проявлением стало направление официальной делегации Азербайджана в Дамаск еще в декабре прошлого года, а также восстановление деятельности посольства нашей страны в Дамаске спустя 12 лет.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о возможных направлениях поддержки Азербайджанской Республики процессу восстановления и реконструкции, в который вступила Сирия.

В рамках визита азербайджанская делегация провела встречи с министром иностранных дел Асадом Хасаном аль-Шибани, министром экономики и промышленности Нидалом Аш-Шааром, министром энергетики Мухаммедом аль-Баширом, министром культуры Мухаммедом Ясином Салехом и министром образования Мухаммедом Абсуррахом Рахманом Туркуо.

На встречах были обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества, определены конкретные планы по соответствующим направлениям.

Поделиться:
462

Актуально

Общество

В Баку на одной из главных магистралей снижен скоростной режим

Политика

Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом лиц из уязвимых ...

Общество

МВД вновь предупреждает граждан в связи с кибермошенничеством

Политика

Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

В МИД Азербайджана прокомментировали задержание в московском аэропорту депутата Азера Бадамова

Президент Ильхам Алиев: Православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений с Россией

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Между Азербайджаном и Кувейтом подписана совместная декларация по итогам 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству - ФОТО

Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан

Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги - ФОТО

Милли Меджлис дал согласие на переназначение Кямрана Алиева генпрокурором

Последние новости

Трамп не исключил введения санкций против РФ при отказе от сделки по Украине

Сегодня, 23:30

Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:20

При взрыве газа в Москве погибли два человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:15

В Баку на одной из главных магистралей снижен скоростной режим

Сегодня, 23:00

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом лиц из уязвимых групп - ФОТО

Сегодня, 22:25

Трамп намерен снизить таможенные пошлины для Китая

Сегодня, 22:10

Лавров подтвердил МИД Пакистана готовность содействовать урегулированию с Индией

Сегодня, 21:55

«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии

Сегодня, 21:45

В серьезном ДТП в Хачмазе пострадали четыре человека

Сегодня, 21:30

МВД вновь предупреждает граждан в связи с кибермошенничеством

Сегодня, 21:15

В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

Сегодня, 21:05

Трамп исключил возможность присоединения Канады к США силой

Сегодня, 20:50

Юные азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с 18 медалями - ФОТО

Сегодня, 20:20

Завершился Бакинский марафон 2025: ветер не соперник, а вдохновение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Французский политик Филиппо раскритиковал Зеленского из-за угроз на 9 мая

Сегодня, 19:45

Сильные дожди нарушили автомобильное сообщение между селами Ордубада - ФОТО

Сегодня, 19:30

Нетаньяху заверил, что Израиль добьется абсолютной победы в Газе

Сегодня, 19:15

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 18:55

В Азербайджане на ряде дорог снизится дальность видимости

Сегодня, 18:30

Трамп не собирается баллотироваться на третий президентский срок

Сегодня, 18:15
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50