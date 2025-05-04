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Продлен срок приема на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии - ФОТО

First News Media09:30 - Сегодня
Продлен срок приема на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии - ФОТО

Срок подачи заявлений на курсы подготовки военнослужащих для прохождения сверхсрочной действительной военной службы продлен до 30 мая 2025 года в новых региональных центрах приёма документов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Достаточно лично обратиться в региональный центр приёма и сдать необходимые документы. Центры будут функционировать в филиалах и службах занятости Государственного агентства занятости в городах Гянджа, Кюрдамир, Масаллы, Бейлаган, Гёранбой, Барда и Куба, а также в Институте имени Гейдара Алиева Национального университета обороны в Баку (адрес: город Баку, Хатаинский район, улица Полада Гашимова, 9а).

К участию в курсах допускаются граждане мужского пола Азербайджанской Республики, имеющие как минимум общее среднее образование, прошедшие срочную действительную военную службу, до 35 лет, а также бывшие военнослужащие сверхсрочной службы, уволенные в запас на основании подпунктов "а" (по окончании срока службы) и "г" (в связи с сокращением штата) статьи 156 "Положения о прохождении военной службы", не достигшие 40-летнего возраста.

Кандидаты, подавшие заявление, направляются в медицинские учреждения Министерства обороны для определения пригодности к военной службе. Лица, признанные годными к службе решением военно-врачебной комиссии, допускаются к следующему — конкурсному — этапу.

При приёме на курсы учитываются индивидуально-психологическая и физическая подготовка, уровень общих знаний, воинский учёт и гражданская специальность (при наличии), а также профессиональная компетентность кандидатов. На основе этих критериев им предоставляется возможность выбора специализации.

После успешного окончания курса кандидаты получают право самостоятельно выбрать регион прохождения службы.

Необходимые документы:

- заявление о приёме на курсы;

- анкета;

- автобиография (1 экземпляр);

- копия документа об образовании (1 экз.);

- копия свидетельства о рождении (1 экз.);

- справка о составе семьи и месте жительства (1 экз.);

- при наличии — копии документов, подтверждающих наличие профессии или специальности (диплом, сертификат, удостоверение и др.);

- копия удостоверения личности или выписка из удостоверения нового поколения (1 экз.);

- копия водительского удостоверения (если есть, 1 экз.);

- копия свидетельства о браке (если женат, 1 экз.);

- копии удостоверений личности супруги и детей (1 экз.);

- цветные фотографии (анфас, без головного убора — 6 шт. 3х4 см, 2 шт. 4,5х6 см, 3 шт. 9х12 см);

- нотариально заверенные копии всех страниц военного билета (1 экз.);

- справки из психоневрологического, наркологического, туберкулёзного и кожно-венерологического диспансеров о том, состоит ли лицо на учёте.

Преимущества:

В период обучения:

- обеспечение вещевым имуществом, продовольствием, медицинским обслуживанием, общежитием и ежемесячным денежным довольствием.

Во время службы:

- присвоение воинских званий младший сержант, сержант и старший сержант;

- компенсация за аренду служебного жилья или временного жилого помещения;

- единовременное материальное пособие в течение года, дополнительное денежное довольствие при уходе в отпуск, единовременное денежное поощрение в размере двойного оклада при безупречной службе;

- льготное медицинское обслуживание для членов семьи;

- льготная ипотека;

- обеспечение жильём за счёт государства при безупречной службе в Вооружённых силах Азербайджана сроком от 20 календарных лет;

- карьерный рост.

Примечание:
Просьба не обращаться с заявлением на курсы лицам, уволенным со сверхсрочной военной службы на основании подпункта "е" статьи 156 Положения (в связи с несоответствием службы), а также военнообязанным, имеющим судимость, независимо от её погашения.

Контактные данные: тел. (012) 404-18-45, колл-центр: *0811.

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