«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии

Во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк» завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с леверкузенским «Байером» со счётом 2:2.

Этот результат сделал 34-кратным чемпионом Германии мюнхенскую «Баварию», которая стала теперь недосягаемой для преследовавшего её «Байера». Команда Венсана Компани опережает подопечных Хави Алонсо на восемь очков за два тура до конца чемпионата.

В составе «Фрайбурга» отличился Максимилиан Эггештайн. Ещё один мяч залетел в ворота «Байера» после автогола Пьеро Инкапье. У леверкузенцев отличились Флориан Вирц и Жонатан Та.

Напомним, «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте.

Источник: Чемпионат