Партнерство на износ: Как Россия системно дискредитирует отношения с Азербайджаном

На протяжении многих лет российское руководство старательно культивирует образ державы, якобы преданной идеалам постсоветской солидарности, последовательно продвигающей концепцию «многовекторного взаимодействия» и заявляющей о своей заинтересованности в крепких союзнических отношениях со странами бывшего СССР.

Однако за этими дежурными дипломатическими формулировками все чаще проступает истинное лицо имперского цинизма и высокомерного политического расизма, который уже давно трансформировался в системный подход, направленный на принуждение к лояльности, запугивание и унижение «непокорных» соседей.

Российская практика политического давления на страны постсоветского пространства имеет различные формы — от прямого шантажа, этнического преследования мигрантов, полицейских рейдов с ксенофобским подтекстом и оскорбительной риторикой в адрес народов Центральной Азии до более утонченных и демонстративных методов, применяемых в отношении Азербайджана, где акценты делаются на психологическое давление, точечные провокации и сознательное расшатывание двустороннего формата взаимодействия под видом «союзнической корректности».

Ярким примером этой линии поведения стал вопиющий инцидент, произошедший на днях в московском аэропорту, где был задержан и без объяснения причин не допущен к посадке на внутренний рейс депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов, входивший в состав официальной делегации, направлявшейся в Астрахань по приглашению российской стороны для участия в ежегодных мероприятиях, приуроченных к дню рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Данный случай можно назвать одним из тех, что разрушают иллюзию о «стратегическом партнерстве», и демонстрирует, что Москва не просто допускает подобные инциденты, она их инициирует, координирует и обставляет так, чтобы каждый такой акт воспринимался не как техническая ошибка, а как тщательно спланированный плевок в сторону Баку, сопровождаемый холодной тишиной и молчанием, которое куда красноречивее любых заявлений.

Особо подлый окрас происходящему придает тот факт, что ни азербайджанская сторона, ни сам депутат Бадамов не были заранее проинформированы о запрете на въезд последнего в РФ, что само по себе уже противоречит тому «высокому уровню» межгосударственных отношений, о котором так любят говорить на публику представители российского политического истеблишмента. Для сравнения: в Азербайджане если кому-либо ограничивают въезд, то это делается открыто и заблаговременно — соответствующая информация появляется в медиапространстве, и лицо, которому отказано во въезде, попросту не тратит ни свое время, ни ресурсы, ни дипломатический капитал страны.

Но в случае с Азером Бадамовым мы имеем дело с другим — с демонстративным унижением, осуществленным в наиболее грубой и показательной форме. Без объяснений. Без официального письма. Без предупреждения. Без даже намека на уважение к стране, которую представляет этот депутат.

Если копнуть глубже, то становится ясно, что инцидент далеко не случаен и имеет ярко выраженную политическую подоплеку: речь идет, по всей видимости, о мести за гражданскую позицию. Вспомним, что именно Азер Бадамов ранее выступил с критикой в адрес депутата Государственной думы РФ Николая Валуева, позволившего себе оскорбительные и абсолютно неприемлемые высказывания в адрес азербайджанского народа и государства в связи с решением властей республики остановить деятельность Русского дома в Баку. В ответ на это Бадамов, руководствуясь исключительно логикой национального достоинства, указал на недопустимость подобной риторики со стороны официального представителя российского парламента.

И вот теперь — мнимая «ответка». Именно такой подход с точностью до наоборот иллюстрирует, кто на самом деле сеет рознь, кто разрушает доверие и кто преследует цель вбить клин в двусторонние отношения.

На этом фоне особенно примечательно, как в России трактуют поведение других стран СНГ. В то время как в отношении трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в РФ развязана беспрецедентная кампания полицейского террора, а по отношению к гражданам Кыргызстана периодически происходят инциденты, явно инспирированные на межнациональной почве, единственным «привилегированным» этносом на территории России остаются армяне, преступления которых зачастую игнорируются, а сами они получают преференции, недоступные даже коренным гражданам России. Такой дисбаланс в политике — красноречивейший показатель реальных ориентиров российской власти, ее подходов к «дружбе народов» и лицемерной имитации равноправия.

Но самым тревожным является то, что подобные выпады происходят на фоне других, не менее опасных, эпизодов. Баку до сих пор не получил от Москвы внятного ответа на вопрос о причинах и обстоятельствах трагического инцидента с подбитым в декабре прошлого года азербайджанским пассажирским самолетом.

Ни объяснений, ни признания, ни компенсации — ничего, кроме молчания и попыток, что называется, «спустить на тормозах». И в этот же период происходят подтвержденные экспертами факты кибератак на Азербайджан, следы которых ведут к структурам, тесно связанным с соответствующими российскими структурами.

В этой связи возникает вполне логичный и абсолютно законный вопрос: к чему все это? Что, собственно, хочет Москва? Разрушить отношения с Азербайджаном? Создать из него врага, по аналогии с тем, как это было сделано с Украиной, Грузией, Молдовой и рядом других стран, осмелившихся иметь собственную внешнюю политику? Или это банальная ревность к успехам Баку, его активной роли в регионе, его стремлению к суверенности в принятии решений?

Инцидент с Азером Бадамовым, произошедший сразу после визита патриарха Кирилла в Баку, его встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой, где говорилось о толерантности, межрелигиозном уважении и исторической дружбе народов, выглядит как преднамеренный удар по позитивному фону, который возник после визита. Кто-то, очевидно, не заинтересован в налаживании диалога и стабилизации отношений. Кто-то, возможно, боится того, что Азербайджан не нуждается в посредниках, что он сам формирует свою повестку и не поддается давлению ни с Запада, ни с Севера, ни откуда-то еще.

Но если Москва считает, что такими действиями она добьется послушания, то это — стратегическая ошибка. Баку не забывает. Баку анализирует и делает выводы.

История, как известно, не прощает тех, кто, прикрываясь союзническими лозунгами, последовательно и методично разрушает мосты — сначала политические, затем культурные, а потом и человеческие. Россия, увы, делает все, чтобы однажды оказаться в полном одиночестве среди своих «союзников», которых она унижала, давила и игнорировала.