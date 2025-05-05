В суде продемонстрирован видеоматериал об оккупации Лачина армянскими вооруженными силами

В ходе продолжившегося в Бакинском военном суде в понедельник судебного процесса был продемонстрирован видеоматериал в связи с оккупацией Лачинского района вооруженными силами Армении.

В видеоматериале, снятом армянами 18 мая 1992 года, видны горящие дома в Лачинском районе и армянские военнослужащие. На видео один армянский военнослужащий говорит другому: «Ашот, смотри, как горит», — и указывает на один из горящих домов.

Затем в суде были допрошены потерпевшие.

Потерпевший Джамал Мамедов, житель села Джиджимли Лачинского района, заявил, что село было оккупировано армянскими вооруженными силами в мае 1992 года. Он отметил, что его отец Мехти Мамедов был убит армянскими военнослужащими 12 августа 1989 года: «По словам российских солдат, моего отца застрелил армянин по имени Камо. Мне тогда было 18 лет».

Потерпевший Агали Ибрагимов заявил, что родился в 1961 году в селе Джагазур Лачинского района и жил в этом селе. Он также заявил, что село, в котором он проживал, было оккупировано армянскими вооруженными силами 18 мая 1992 года в результате вооруженного нападения. Потерпевший также сообщил, что село было расположено на границе с Арменией и до оккупации регулярно обстреливалось с территории Горусского района Армении, в том числе и села Дыг этого района: «До 8 мая 1992 года в армянских атаках ощущалась разобщенность. Но с 8 мая атаки осуществлялись под единым командованием. В частности, применялись ракеты «Град» и «Алазань», а также дальнобойная артиллерия».

А.Ибрагимов сказал, что в селе Джагазур у него остались двухэтажный дом с шестью комнатами, подсобные постройки во дворе дома, фруктовые деревья, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, а также личные вещи и имущество. То есть ему был нанесен значительный ущерб.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ