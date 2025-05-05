Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с белорусским коллегой Александром Турчиным - ФОТО

5 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

В ходе встречи А.Асадов поздравил А.Турчина с назначением на пост премьер-министра Беларуси, пожелал успехов в работе возглавляемого им правительства.

Главы правительств сначала побеседовали один на один, обсудив актуальные вопросы азербайджано-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

Затем премьер-министры продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских межгосударственных связей, отметили динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в различных сферах благодаря тесным контактам и совместным усилиям президентов двух стран.

Торгово-экономическое сотрудничество было расценено как приоритетное направление азербайджано-белорусских взаимоотношений. Отметив солидный рост объема взаимной торговли по итогам прошлого года, стороны выразили уверенность в том, что тренд на увеличение товарооборота будет поддержан.

Подчеркнуто, что особое внимание уделяется диверсификации взаимной торговли и наращиванию инвестиционного взаимодействия. Сопредседателям Межправительственной комиссии поручено уделить данному вопросу приоритетное внимание.

Этим целям будет также служить совместный бизнес-форум, организованный в рамках визита, в ходе которого ожидается подписание ряда соглашений по взаимовыгодным проектам на различных направлениях.

Особый акцент был сделан на реализации договоренностей и поручений президентов двух стран. В частности, было выражено удовлетворение успешной проработкой ряда проектов, которые были доведены до логического завершения.

Указав на плодотворное сотрудничество в сфере промышленной кооперации, стороны уделили особое внимание взаимодействию между Гянджинским автомобильным заводом и ведущими белорусскими машиностроительными предприятиями с целью продолжения и наращивания работ по сборке как сельскохозяйственной, так и коммунальной техники.

Стороны приветствовали продуктивное взаимодействие по совместной сборке на Гянджинском автомобильном заводе пожарной техники для нужд МЧС Азербайджана, которые были задействованы в обеспечении пожарной безопасности в рамках климатической конференции COP29 в ноябре прошлого года.

Подчеркнута успешная реализация проекта по созданию предприятия по совместному сборочному производству лифтов в Азербайджане, которое премьер-министр Беларуси осмотрит в ходе визита.

Стороны констатировали положительную динамику сотрудничества в области сельского хозяйства, выразили обоюдную готовность диверсифицировать и увеличить взаимные поставки агропродукции.

В этой связи отмечена роль Торгового дома Азербайджана в Минске в расширении экспорта азербайджанской продукции на белорусский рынок.

Перспективной сферой названо развитие сотрудничества в социальной сфере, в том числе в области предоставления государственных услуг, подчеркнута важность подписания по итогам встречи двусторонних документов в этом направлении.

Стороны приветствовали успешное взаимодействие в сфере производства лекарственных и ветеринарных препаратов.

Выражено удовлетворение традиционно высоким уровнем культурно-гуманитарного сотрудничества. Главы правительств приветствовали возобновление традиции проведения взаимных Дней культуры, активизацию научного, студенческого и молодежного обменов, а также расширение межрегионального взаимодействия.

Отмечена реализация мер по развитию сотрудничества в сфере профессионального технического образования посредством обмена научным и техническим опытом.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества. Подтверждена готовность к дальнейшей совместной работе по реализации поручений глав государств.

По итогам переговоров был подписан ряд документов в сферах социальной защиты, ветеринарии и промышленной кооперации.

Источник: АЗЕРТАДЖ