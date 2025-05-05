Премьер-министры Азербайджана и Беларуси совершат поездку в Карабах

Премьер-министры Азербайджана и Беларуси Али Асадов и Александр Турчин посетят Карабахский экономический район Азербайджанской Республики.

В частности, главы азербайджанского и белорусского правительств посетят Агдам, где ознакомятся с Агдамским промышленным парком.

Также ожидается ознакомление с агдамским селом Гызыл Кянгярли.

Напомним, что 5 мая в Баку состоялась встреча Али Асадова с Александром Турчиным, на которой были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

Торгово-экономическое сотрудничество было расценено как приоритетное направление азербайджано-белорусских взаимоотношений. Отметив солидный рост объема взаимной торговли по итогам прошлого года, стороны выразили уверенность в том, что тренд на увеличение товарооборота будет поддержан.

По итогам переговоров был подписан ряд документов в сферах социальной защиты, ветеринарии и промышленной кооперации.