Между Азербайджаном и Турцией развивается сотрудничество в области военного образования

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с ректором Национального университета обороны Турции, профессором Эрханом Афйонджу, совершающую визит в нашу страну для участия в заседании Диалога высоко уровня между Национальными университетами обороны Азербайджана и Турции.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, сначала гости посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, почтив их светлую память. Затем турецкая делегация побывала в Шехидляр хиябаны, где почтила память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, возложив цветы.

Поприветствовав гостей на встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, министр выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Отмечалось, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией продолжается и успешно развивается по всем направлениям, в том числе в области военного образования.

Профессор Э. Афйонджу, в свою очередь, поблагодарил за искренний прием и оказанное гостеприимство, выразив удовлетворение визитом в Азербайджан. Гость отметил положительное влияние двустороннего сотрудничества в области науки и образования на укрепление современного национального кадрового потенциала армий двух братских стран.

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев встретился с гостями. На встрече было рассказано о взаимной пользе предстоящего заседания Диалога высокого уровня для военных учебных заведений обеих стран, стороны также обсудили текущее состояние и вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в области военного образования.

В рамках визита состоялась встреча советника министра обороны, генерал-полковника Бахтияра Эрсая с турецкой делегацией. Гостям было рассказано о положительных результатах и перспективах работы по адаптации Азербайджанской армии к модели Вооруженных сил Турецкой Республики.

В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по многим вопросам, представляющим взаимный интерес.