Премьер-министр Беларуси прибыл в Агдам - ФОТО

Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин после посещения Физулинского района прибыл в Агдам.

В программу поездки входит ознакомление с Агдамским промышленным парком и проектом агрогородка, который будет реализован в селе Гызыл Кенгерли.

Отметим, что подписанные 3 октября 2024 года между Азербайджаном и Беларусью документы предусматривают развитие сельскохозяйственного производства в Агдамском районе и проектирование агрогородка в селе Гызыл Кенгерли.

Источник: АЗЕРТАДЖ