Эпоха Гейдара Алиева: Азербайджан отмечает 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера

Сегодня азербайджанский народ отмечает 102-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева – гениальной личности, который заложил прочную основу сегодняшнего сильного, независимого, победоносного Азербайджана.

Путь развития Азербайджана – это воплощение жизненного пути великого лидера, посвятившего свою жизнь служению Родине и народу. Именно благодаря Гейдару Алиеву, Азербайджан в течение не столь длительного в историческом разрезе периода сумел преодолеть неимоверные трудности, решить грандиозные задачи и достичь главной цели в своей новейшей истории – доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, освободив родные земли от многолетней оккупации, восстановила территориальную целостность и государственный суверенитет нашей страны.

«Мы будем защищать каждую пядь нашей территории, приложим все усилия для того, чтобы стать ее хозяином. Если в рамках этих условий мы не добьемся желаемого, то любой ценой, ценой жизни, крови, сил мы освободим наши оккупированные земли и обеспечим территориальную целостность Азербайджана. В этом могут быть уверены все», - говорил великий лидер Гейдар Алиев. Именно результаты его титанической деятельности заложили основы Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Сегодняшний Азербайджан – это авторитетное, уважаемое на международной арене государство, стоящее в одном ряду с наиболее стремительно развивающимися странами мира. Сегодня голос Азербайджана громко и уверенно звучит с международных трибун, государственный флаг Азербайджана гордо развевается на самых влиятельных мировых площадках. В основе этих грандиозных успехов лежит мудрая и дальновидная политика общенационального лидера.

Гению Гейдара Алиева воздавали должное лидеры крупнейших мировых держав, выдающиеся политики, видные представители творческой интеллигенции, которые всегда с огромным уважением отзывались о великом сыне Азербайджана. Благодаря политическому таланту Гейдара Алиева, его мудрости и дальновидности, стратегическому мышлению, сегодня Азербайджан превратился в важную платформу для решения важнейших вопросов глобальной повестки, проведения межкультурного диалога, стал образцом толерантности для многих государств мира.

С именем великого лидера, считавшего одним из главных приоритетов строительство и укрепление Национальной армии, связан процесс армейского строительства в Азербайджане. Благодаря его титанической деятельности, сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе.

Гейдару Алиеву принадлежит исключительная роль в усилении экономической мощи Азербайджана. Проведенные под руководством общенационального лидера экономические реформы позволили добиться динамичного развития всех отраслей экономики в Азербайджане, обновления инфраструктуры, открытия новых рабочих мест. В стране были созданы благоприятные условия для поощрения инвестиций, в экономику вкладывался крупный капитал, она поступательно пополнялась самыми современными технологиями.

Определенная великим лидером нефтяная стратегия обеспечила привлечение иностранных инвесторов к разработке нефтяных месторождений Азербайджана, она обусловила диверсификацию маршрутов транспортировки нефти, эффективное управление нефтяными доходами. Подписание в сентябре 1994 года «Контракта века» в значительной степени обеспечило нынешнее развитие независимого Азербайджана, став основой для его превращения в сильное, экономически развитое государство. С началом строительства основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, фундамент которого общенациональный лидер заложил своими руками, Азербайджан превратился в стратегически значимый энергетический коридор.

Большой патриотизм великого лидера, его привязанность к национально-духовным корням заложили основы для формирования и развития идеологии азербайджанства. Гейдар Алиев всегда держал в центре внимания вопросы укрепления связей азербайджанцев, проживающих за рубежом, с исторической родиной, координации их действий и функционирования в качестве сильной диаспоры.

Общенациональный лидер, подчеркивая, что Азербайджан – это страна молодежи, а молодежь – это будущее Азербайджана, всегда уделял пристальное внимание подрастающему поколению, формированию сильного национального кадрового потенциала.

Глубокие реформы под руководством великого политика за короткий срок привели к стабильности, развитию в Азербайджане. Гейдар Алиев принял ряд важных решений, заложивших основы государственности Азербайджана. В результате успешного внешнеполитического курса, определенного Гейдаром Алиевым, Азербайджану удалось прорвать создавшуюся усилиями армянских лоббистов информационную блокаду, и мир стал узнавать правду о нашей стране, о причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта.

Гейдар Алиев был убежденным сторонником демократического развития Азербайджана, именно благодаря его политической воле, в республике была отменена цензура в печати, многократно увеличилось число средств массовой информации, были обеспечены свобода слова, мысли и информации, что обусловило ускорение демократических процессов в стране.

Имя великого лидера, посвятившего жизнь служению Родине, неразрывно связано с целой эпохой в истории современного Азербайджана. Новым богатым содержанием курс великого лидера дополняет политика его достойного преемника, Президента Ильхама Алиева. Основная цель этой политики - защита независимости, процветание, усиление Азербайджанского государства, развитие его экономики и военной мощи, улучшение социального благосостояния граждан.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня превратился в лидера одного из важнейших в мировом масштабе региона, наша страна пользуется большим уважением на мировой арене, и нет никаких сомнений в том, что в предстоящие годы ее ожидают еще более впечатляющие успехи. Это означает, что бесценное наследие, идеи Гейдара Алиева, продолжая жить, и впредь будут уверенно вести Азербайджан в светлое будущее.

Политический отдел 1news.az