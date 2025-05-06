Парламентская делегация ознакомилась с комплексом мечети шейха Зайда в Абу-Даби - ФОТО

Находящаяся с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетила комплекс мечети шейха Зайда в Абу-Даби.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Здесь гостям сообщили, что это - самая большая мечеть страны, она была сооружена по инициативе основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бен Султана Аль Нахайяна. По пятницам и праздничным молитвам число посетителей достигает 40 тысяч человек.

После ознакомления с мечетью Сахиба Гафарова оставила запись в памятной книге мечети.