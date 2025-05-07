Вучич вновь вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку - ОБНОВЛЕНО

Самолет президента Сербии Александра Вучича вылетел из Баку в Москву после вынужденной посадки в столице Азербайджана.

Об этом сообщает сербский журнал Vreme.

«Самолет, на котором президент Вучич летел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, вновь продолжил свой путь уже из Баку в столицу России», — передает издание.

Источник: Lenta.ru

16:25

Самолет президента Сербии Александра Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане.

Об этом сообщает сербский портал Informer.

Вучич направляется в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. «Учитывая растущую напряженность и военные действия, которые в настоящее время ведутся в Восточной Европе, рейс в Москву был признан небезопасным, а президентская делегация приземлилась в Баку», - указывает Informer.

По данным портала, самолет не смог продолжить путь «из-за угроз безопасности, включая воздействие систем ПВО». Самолет президента Сербии находится в аэропорту Баку и ожидает одобрения на дальнейшее выполнение рейса.

Источник: Российская газета