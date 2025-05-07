Азербайджан и Ирак нацелены на расширение сотрудничества в ключевых сферах

В Багдаде состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Ирака Джейхуна Байрамова и Фуада Хусейна с участием делегаций.

Как сообщили 1news.az в МИД Азербайджана, стороны обсудили возможности укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества с акцентом на ключевые секторы, такие как экономика, торговля, энергетика, транспорт и коммуникации, наука, культура, образование и туризм.

Были также рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки, делегации обменялись мнениями по вопросам безопасности.

Министр Дж.Байрамов проинформировал иракскую сторону о постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа, восстановлении и разминировании освобожденных территорий. Также глава азербайджанской дипломатии рассказал о мирных усилиях Баку и барьерах на пути окончательного мира с Арменией.