Баку и Ашхабад обсудили вопросы региональной безопасности

8 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщили 1news.az в МИД Азербайджана, стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, выразили уверенность в том, что исторически сложившиеся традиционные дружественные и братские связи между нашими народами будут и впредь развиваться.

Была отмечена важность политического диалога на уровне глав государств, взаимных визитов и межмидовских консультаций в развитии двусторонних связей.

Джейхун Байрамов и Рашид Мередов также затронули вопросы региональной безопасности, партнерства в рамках международных организаций и сотрудничества в вопросах Каспийского моря. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.