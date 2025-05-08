На судебном процессе продемонстрирован видеоматериал об оккупации Кяльбаджара Арменией

На продолжившемся в Бакинском военном суде в четверг судебном процессе был представлен видеоматериал, отражающий оккупацию Кяльбаджарского района со стороны Армении.

Видеоматериал начинается с обсуждения размещения позиций армянских вооруженных сил. На кадрах видно, как Монте Мелконян несколько раз повторно задает армянским военнослужащим вопросы: «Что мы сегодня сделали?», «Где мы находимся сейчас?», «Где были вчера и что сделали?»

В ответ военный сообщает, что на данный момент они находятся в 20 километрах от Кяльбаджара.

Монте Мелконян на видео говорит, что они начали движение с западной части Агдере, с агдабанского направления, и сейчас дошли до Кяльбаджара. «С присоединением Кяльбаджара к Армении присоединится весь Карабах, откроется много дорог в Армению. Надеюсь, азеры (азербайджанцы – ред.) поймут и примут, что все кончено», – заявляет в видеоматериале Мелконян, известный по прозвищу «Аво».

Также на кадрах Мелконян, отвечая на вопрос о том, оказали ли азербайджанцы серьезное сопротивление, говорит: «Да, это была крепкая линия. Мы добрались сюда, перекрыв Лачинскую дорогу. Каждый армянин должен понять, что его участие в этом деле крайне важно. Эти территории, как об этом было принято решение в 1988 году, будут присоединены к Армении».

В видеоматериале Мелконян утверждает, что в боях были убиты около 70 азербайджанцев. Кадры содержат изображения тел убитых азербайджанцев.

В видео также зафиксированы кадры вторжения армянских войск в Кяльбаджар и прилегающие села.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ