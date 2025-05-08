В Азербайджане отметят 90-летие Фикрета Годжи

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 90-летия Фикрета Годжи.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В августе 2025 года исполняется 90 лет со дня рождения народного поэта Азербайджана, лауреата Государственной премии Фикрета Годжи (Фикрета Гёюш оглу Годжаева).

Согласно документу, принимая во внимание его заслуги в развитии азербайджанской литературы, в целях обеспечения проведения 90-летия народного поэта Фикрета Годжи Министерству культуры АР поручено с учетом предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, связанных с 90-летием народного поэта.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.