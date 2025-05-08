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В Сабирабаде затопило понтонный мост, нарушено сообщения между рядом сел

First News Media23:20 - Сегодня
В Сабирабаде затопило понтонный мост, нарушено сообщения между рядом сел

В селе Уладжалы Сабирабадского района затопило часть понтонного моста, между рядом населенных пунктов нарушено автомобильное сообщение.

Как сообщает Report, в результате повышения уровня воды в Куре проезд по мосту оказался невозможным.

Из-за непрерывных дождей из сел Уладжалы, Газлы, Гурузма, Ковлар и Еникянд значительно осложнен проезд к магистрали Баку-Газах.

По словам местных жителей, для того, чтобы добраться до упомянутых сел, приходится преодолевать дополнительно 15 км и использовать мост, расположенный в селе Сурра. Для восстановления движения на территорию привлечена техника, принимаются необходимые меры.

Отметим, что мост, соединяющий села Уладжалы и Гурузма, был введен в эксплуатацию в 2000 году.

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