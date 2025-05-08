В Сабирабаде затопило понтонный мост, нарушено сообщения между рядом сел
В селе Уладжалы Сабирабадского района затопило часть понтонного моста, между рядом населенных пунктов нарушено автомобильное сообщение.
Как сообщает Report, в результате повышения уровня воды в Куре проезд по мосту оказался невозможным.
Из-за непрерывных дождей из сел Уладжалы, Газлы, Гурузма, Ковлар и Еникянд значительно осложнен проезд к магистрали Баку-Газах.
По словам местных жителей, для того, чтобы добраться до упомянутых сел, приходится преодолевать дополнительно 15 км и использовать мост, расположенный в селе Сурра. Для восстановления движения на территорию привлечена техника, принимаются необходимые меры.
Отметим, что мост, соединяющий села Уладжалы и Гурузма, был введен в эксплуатацию в 2000 году.
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