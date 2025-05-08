Израиль и Турция проведут переговоры в Баку на более высоком уровне

8 мая начнется третий раунд переговоров между Израилем и Турцией, который пройдет на более высоком уровне, чем предыдущие.

Как сообщает «Кан», переговоры, которые пройдут в столице Азербайджана - Баку при посредничестве принимающей стороны, будут посвящены растущей напряженности между Израилем и Турцией по ситуации в Сирии.

«Предыдущие переговоры между сторонами, проходившие на более низком уровне, не привели к существенному прогрессу. В основе переговоров лежат также вопросы, связанные с ливанской ареной и участием Турции в делах региона», - отмечает телерадиокомпания.

В выпуске «Кан» от 7 мая сообщалось, что Израиль выдвинет два основных требования: чтобы не было никакой военной силы, угрожающей Израилю вблизи границы с Сирией, и чтобы у Сирии не было стратегического оружия, которое могло бы угрожать безопасности Израиля.

Источник: Detaly.co.il