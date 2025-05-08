В Милли Меджлисе проходит специальное заседание, посвященное общенациональному лидеру

Специальное заседание на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев — автор Конституции независимого Азербайджана», приуроченное к Году Конституции и Суверенитета, проводится 8 мая в Милли Меджлисе.

На заседании выступают председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и депутаты. Подробно анализируется историческая роль общенационального лидера Гейдара Алиева в построении правового государства и подготовке первой Конституции независимого Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ