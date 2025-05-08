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Председатель Милли Меджлиса: Великий лидер вписал свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана

First News Media12:35 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса: Великий лидер вписал свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана

Принятие первой Конституции нашего независимого государства, победоносное завершение Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, полное восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета являются исключительно важными событиями, связанными с судьбой нашего народа. История современного Азербайджана неразрывно связана с деятельностью великого лидера Гейдара Алиева, ставшего олицетворением национального освобождения и устойчивого развития. Великий лидер вписал свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана своими беспримерными заслугами перед народом и Родиной.

Об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления на посвященном «Году Конституции и Суверенитета» специальном заседании парламента на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана».

По ее словам, личность великого лидера Гейдара Алиева является для каждого азербайджанца символом мудрости, решимости и преданности Родине. «После восстановления независимости 18 октября 1991 года Азербайджан столкнулся со сложными вызовами. Грубые ошибки, допущенные в государственном управлении, глубокий кризис, охвативший все сферы жизни, оккупация наших земель армянскими вооруженными формированиями, нарушение национальной солидарности, усиление сепаратистских тенденций, возникновение угрозы гражданской войны серьезно поставили под угрозу существование независимого государства. Именно в таких сложных условиях возвращение 15 июня 1993 года по настойчивому требованию народа к высшей государственной власти общенационального лидера Гейдара Алиева, избрание его председателем Верховного Совета, а через четыре месяца единогласным волеизъявлением народа Президентом, позволили предотвратить деструктивные процессы и события, стабилизировать обстановку в стране. Общенациональный лидер Гейдар Алиев взял на себя ответственность за судьбу нации и благодаря своей непоколебимой воле, богатому государственному опыту и политическому авторитету сумел предотвратить братоубийство, сплотить народ вокруг идеи азербайджанства и спасти нашу государственную независимость», - добавила С. Гафарова.

Председатель парламента подчеркнула, что одной из величайших заслуг великого лидера перед азербайджанским народом стала подготовка под его руководством первой Конституции нашего независимого государства. Нашу конституцию, принятую всенародным голосованием 12 ноября 1995 года, можно сравнить с самыми демократическими законами в мире.

«Учитывая вклад великого лидера в формирование профессионального законодательного органа, мы с гордостью говорим, что общенациональный лидер Гейдар Алиев является архитектором и основателем независимого Азербайджанского государства, создателем нашей Конституции, а также основателем сегодняшнего азербайджанского парламента», - отметила председатель Милли Меджлиса.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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