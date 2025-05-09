Делегация ЦИК будет наблюдать за парламентскими выборами в Албании

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отбыла в Тирану для наблюдения за парламентскими выборами, которые пройдут 11 мая в Албании.

Как сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК, согласно приглашению, направленному председателем Центральной избирательной комиссии Республики Албания председателю Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов и заведующий отделом секретариата Рамин Нуралиев принимают участие в наблюдении за парламентскими выборами в Албании.

В рамках визита ожидаются встречи представителей Центральной избирательной комиссии с руководством Центральной избирательной комиссии Албании и другими официальными лицами, а также обсуждения возможностей углубления отношений между высшими избирательными органами и обмена опытом в различных областях, связанных с выборами.

Наряду с ознакомлением с процессами подготовки к парламентским выборам до дня голосования, делегация также будет наблюдать за ходом голосования на избирательных участках в день выборов.

Источник: АЗЕРТАДЖ