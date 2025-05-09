Будет расследован факт сбора денег в одной из столичных школ

По факту предполагаемого требования денежных средств директором столичной школы №207 в связи с проведением мероприятия "Последний звонок" будет проведено расследование.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку (УОГБ), директору учебного заведения было доведено соответствующее распоряжение Агентства по дошкольному и общему образованию о правилах организации мероприятия "Последний звонок", а также даны указания по соблюдению установленных требований.

Отмечается, что по итогам проведённого расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.