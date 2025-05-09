Личный состав, который примет участие в учениях «Anatolian Phoenix-2025», отправился в Турцию - ВИДЕО
Военнослужащие и авиационные средства Азербайджанской Армии, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях «Anadolu Ankası-2025» («Anatolian Phoenix-2025») в городе Конья, отправились в братскую Турцию.
Об этом сообщили в Минобороны.
На международных учениях с участием военнослужащих разных стран нашу страну представят группа личного состава ВВС Азербайджана и штурмовики «Су-25».
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